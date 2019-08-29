У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Угроза цунами не объявлялась

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 29 августа, у побережья японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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Подземные толчки были зафиксированы в 08:46 по местному времени. Эпицентр находился у побережья Аомори в точке с координатами 41 градус северной широты и 143,1 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Угроза цунами не объявлялась. Сообщений о значительном ущербе или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Напомним, в четверг, 22 августа, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,0.