По всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность сохранится до 2 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней по всей Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в сентябре-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.