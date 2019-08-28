По всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность сохранится до 2 сентября.
В течение ближайших дней по всей Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет жарко и без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"28 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в сентябре-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.
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Погода в Украине
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- Донецк+26°... +9°
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- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+27°... +13°
- Кировоград+28°... +13°
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- Львов+31°... +17°
- Николаев+31°... +17°
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- Полтава+26°... +11°
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