Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре

Сентябрь в Украине будет теплым и с умеренными осадками.

Сентябрь в Украине будет теплым / УНИАН

Погода в сентябре-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.

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В первую неделю месяца максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах +20…+23°, а минимальная: +12…+16°. Облачность будет умеренной, и, что наиболее важно, значительные осадки не ожидаются, сообщает "Метеопрог".

Вторая неделя сентября 2019 года не принесет существенных метеорологических перемен, и будет похожей на первую.

Третья неделя сентября 2019 года принесет в Украину небольшое похолодание. Максимальная температура опустится до 15-19 градусов по Цельсию. Минимальная температура составит +8…+11°.

Четвертая неделя сентября будет погожей. Дневной максимум составит +15…+17°, минимум +8…+10°.

Напомним, во вторник, 27 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.