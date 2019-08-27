Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре

12:53, 27 августа 2019
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Сентябрь в Украине будет теплым и с умеренными осадками.

Сентябрь в Украине будет теплым / УНИАН
Сентябрь в Украине будет теплым / УНИАН

Погода в сентябре-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

В первую неделю месяца максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах +20…+23°, а минимальная: +12…+16°. Облачность будет умеренной, и, что наиболее важно, значительные осадки не ожидаются, сообщает "Метеопрог".

Вторая неделя сентября 2019 года не принесет существенных метеорологических перемен, и будет похожей на первую. 

Третья неделя сентября 2019 года принесет в Украину небольшое похолодание. Максимальная температура опустится до 15-19 градусов по Цельсию. Минимальная температура составит +8…+11°.

Четвертая неделя сентября будет погожей. Дневной максимум составит +15…+17°, минимум +8…+10°. 

Напомним, во вторник, 27 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.

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Теги: #погода#погода на сентябрь
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