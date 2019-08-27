Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
Сентябрь в Украине будет теплым и с умеренными осадками.
Погода в сентябре-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
В первую неделю месяца максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах +20…+23°, а минимальная: +12…+16°. Облачность будет умеренной, и, что наиболее важно, значительные осадки не ожидаются, сообщает "Метеопрог".
Вторая неделя сентября 2019 года не принесет существенных метеорологических перемен, и будет похожей на первую.
Третья неделя сентября 2019 года принесет в Украину небольшое похолодание. Максимальная температура опустится до 15-19 градусов по Цельсию. Минимальная температура составит +8…+11°.
Четвертая неделя сентября будет погожей. Дневной максимум составит +15…+17°, минимум +8…+10°.
Напомним, во вторник, 27 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.
Погода в Украине
- Винница+29°... +14°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+27°... +13°
- Житомир+28°... +13°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+32°... +11°
- Киев+27°... +15°
- Кировоград+29°... +14°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+30°... +15°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+32°... +16°
- Одесса+34°... +17°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+29°... +14°
- Симферополь+32°... +15°
- Сумы+27°... +12°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+27°... +14°
- Херсон+32°... +16°
- Хмельницкий+30°... +14°
- Черкассы+28°... +13°
- Чернигов+28°... +13°
- Черновцы+30°... +15°