Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность сохраняется в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях.
В понедельник, 19 августа, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 19 августа, в Украине без осадков, температура до +30°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+24°... +15°
- Житомир+29°... +16°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+28°... +16°
- Кировоград+28°... +13°
- Луганск+26°... +18°
- Луцк+30°... +18°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+30°... +14°
- Полтава+26°... +15°
- Ровно+30°... +16°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+25°... +14°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+26°... +17°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+28°... +13°
- Черновцы+29°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:78 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:26
Закат19:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей