Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность сохраняется в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В понедельник, 19 августа, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 19 августа, в Украине без осадков, температура до +30°.