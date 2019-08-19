Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:46, 19 августа 2019
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Пожарная опасность сохраняется в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В понедельник, 19 августа, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 19 августа, в Украине без осадков, температура до +30°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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