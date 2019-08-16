На востоке, юге и в центре Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность достигает 5 уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В пятницу, 16 августа, на востоке, юге и в центре Украины зберагітиметься чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"16 августа в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.