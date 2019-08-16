В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)

08:05, 16 августа 2019
91
0

Прохладнее всего будет на севере Украины.

Сегодня местами похолодает / galleryua.com, berlum
Сегодня местами похолодает / galleryua.com, berlum

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +20°. В центре без осадков, температура до +31°.

Прогноз на 16 августа / УНИАН
Прогноз на 16 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +18° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +18°
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
В Украине из-за непогоды обесточено более 150 населенных пунктов В Украине из-за непогоды обесточено более 150 населенных пунктов
В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до +24° В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до +24°
Синоптики дали прогноз погоды в Украине до начала сентября Синоптики дали прогноз погоды в Украине до начала сентября

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
86 %
753 мм
1.6 м/с
13 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять