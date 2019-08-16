В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)

Прохладнее всего будет на севере Украины.

Сегодня местами похолодает / galleryua.com, berlum

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +20°. В центре без осадков, температура до +31°.

Прогноз на 16 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

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