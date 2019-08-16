В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)
Прохладнее всего будет на севере Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура до +22°.
В северных областях пройдут дожди. Температура до +20°. В центре без осадков, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+20°... +11°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+31°... +15°
- Житомир+18°... +13°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+18°... +13°
- Кировоград+25°... +14°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+29°... +13°
- Полтава+30°... +15°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+21°... +8°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+21°... +9°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+20°... +13°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:86 %
Давление:753 мм
Ветер: 1.6 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:06:23
Закат20:03
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей