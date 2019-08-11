Украину завтра накроет жара, но местами с грозами
На юге Одесской области воздух прогреется до +35°, в столице – до +30°.
В понедельник, 12 августа, на большей части территории Украины, за исключением двух областей, осадков не ожидается.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Согласно прогнозу синоптиков, лишь на Волыни и Львовщине днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, слабый.
Температура ночью +13 – +18°, на побережье морей до +22°; днем +28 – +33°, на Закарпатье и юге Одесской области до +35°.
В Киеве ночью +16 – +18°, днем ожидается +28 – +30°.
Ранее Украинский гидрометцентр сообщал, что в западной части и северных областях Украины сегодня местами ожидается кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков.
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