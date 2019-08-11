Украину завтра накроет жара, но местами с грозами

15:00, 11 августа 2019
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На юге Одесской области воздух прогреется до +35°, в столице – до +30°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 12 августа, на большей части территории Украины, за исключением двух областей, осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Согласно прогнозу синоптиков, лишь на Волыни и Львовщине днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, слабый.

Температура ночью +13 – +18°, на побережье морей до +22°; днем +28 – +33°, на Закарпатье и юге Одесской области до +35°.

В Киеве ночью +16 – +18°, днем ожидается +28 – +30°.

Начало недели на большей части Украины будет жарким / фото: Укргидрометцентр
Начало недели на большей части Украины будет жарким / фото: Укргидрометцентр

Ранее Украинский гидрометцентр сообщал, что в западной части и северных областях Украины сегодня местами ожидается кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков.

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Теги: #прогноз погоды#непогода в Украине#погода в Киеве
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