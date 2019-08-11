В Украине сегодня ожидаются грозы и шквальный ветер

08:53, 11 августа 2019
367
0

В западных областях при грозе местами возможны порывы ветра в 15-20 м/сек.

Запад Украины сегодня могут накрыть грозы / Фото УНИАН
Запад Украины сегодня могут накрыть грозы / Фото УНИАН

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в западной части и северных областях Украины местами ожидается кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков.

В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео)

Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. В западных областях во время грозы местами порывы ветра в 15-20 м/сек.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°. На севере Левобережья 9-11°; днем 26-31°, на юге Одесской области до 34°, в северных и восточных областях 23-28°.

Ранее народный синоптик спрогнозировал "хорошую погоду" на август-сентябрь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Украина
Читайте также
В Запорожской области целый район накрыло песчаной бурей (фото, видео) В Запорожской области целый район накрыло песчаной бурей (фото, видео)
На юго-западе Люксембурга пронесся торнадо, пострадали 19 человек На юго-западе Люксембурга пронесся торнадо, пострадали 19 человек
Китай накрыл супертайфун "Лейкима": погибли более десятка человек (фоторепортаж) Китай накрыл супертайфун "Лейкима": погибли более десятка человек (фоторепортаж)
Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов, больше всего - на Киевщине Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов, больше всего - на Киевщине
В Киеве сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры (фото, видео) В Киеве сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры (фото, видео)
На Одессу обрушился шторм (фото, видео) На Одессу обрушился шторм (фото, видео)
Оранжевый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение (карта) Оранжевый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
55 %
753 мм
3.9 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять