В Украине сегодня ожидаются грозы и шквальный ветер

В западных областях при грозе местами возможны порывы ветра в 15-20 м/сек.

Запад Украины сегодня могут накрыть грозы / Фото УНИАН

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в западной части и северных областях Украины местами ожидается кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков.

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Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. В западных областях во время грозы местами порывы ветра в 15-20 м/сек.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°. На севере Левобережья 9-11°; днем 26-31°, на юге Одесской области до 34°, в северных и восточных областях 23-28°.

Ранее народный синоптик спрогнозировал "хорошую погоду" на август-сентябрь.