В Украине сегодня ожидаются грозы и шквальный ветер
В западных областях при грозе местами возможны порывы ветра в 15-20 м/сек.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в западной части и северных областях Украины местами ожидается кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков.
В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео)
Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. В западных областях во время грозы местами порывы ветра в 15-20 м/сек.
Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°. На севере Левобережья 9-11°; днем 26-31°, на юге Одесской области до 34°, в северных и восточных областях 23-28°.
Ранее народный синоптик спрогнозировал "хорошую погоду" на август-сентябрь.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +16°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+26°... +14°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+27°... +18°
- Ивано-Франковск+28°... +16°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+27°... +16°
- Луганск+26°... +14°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+26°... +16°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+25°... +15°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+32°... +16°
- Сумы+23°... +14°
- Тернополь+27°... +16°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+30°... +18°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+27°... +15°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+29°... +19°
Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:55 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:19
Закат20:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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