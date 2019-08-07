Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

11:53, 7 августа 2019
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Пожарная опасность ожидается в северных, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В среду, 7 августа, во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 7 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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