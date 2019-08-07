В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В среду, 7 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 7 августа в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 7 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.
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