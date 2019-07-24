Европа страдает от аномальной жары (видео)

11:52, 24 июля 2019
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Во французском Бордо температура поднялась до +41,2° в тени.

Жара в Европе / REUTERS
Жара в Европе / REUTERS

В Европе установилась очень жаркая погода. Континент проживает пятое самое жаркое лето за всю историю наблюдений. 

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Аномально жаркие температуры в этом сезоне были лишь в 21-м столетии, передает Euronews со ссылкой на специалистов из немецкого института изучения климата.

Во французском Бордо был побит температурный рекорд, державшийся 16 лет - 23 июля синоптики зарегистрировали +41,2° в тени.

Жаркая погода установилась и на другом берегу Ла-Манша. В Лондоне жители используют парки как убежище от летнего зноя.

Представительница Всемирной метеорологической организации Клер Наллис отмечает, что "жара - это одно из свидетельств изменения климата, и периоды аномального тепла становятся все более и более частыми. И они начинаются раньше, и длятся все дольше."

Жара в Европе приводит к возникновению лесных пожаров и увеличению смертности среди, главным образом, пожилых людей.

Напомним, июнь 2019 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Температура месяца составила 16,4 C, что почти на один градус выше средних значений XX века.

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Теги: #Европа#погода#жара
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