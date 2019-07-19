Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

10:47, 19 июля 2019
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Из-за июньской жары площадь морского льда в Антарктике достигла рекордно низкого уровня.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Температура месяца составила 16,4 C, что почти на один градус выше средних значений XX века.

Ночь на 14 июня в Киеве была самой жаркой с 1927 года

Больше всего жара ощущалась в Европе, России, Канаде и Южной Америке, сообщает BBC со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Из-за июньской жары площадь морского льда в Антарктике достигла рекордно низкого уровня. А девять из 10 самых жарких июньских рекордов произошли за последние девять лет.

По прогнозам ученых, июнь-2019 точно не будет последним рекордно жарким месяцем. Из-за изменения климата температура в мире будет продолжать увеличиваться. 

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли из-за жары в индийском штате Бихар. 

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Теги: #погода#рекорд#жара
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