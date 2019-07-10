В Карпатах в разгар лета пошел снег (фото)

Температура воздуха в Карпатах 3°С.

В Карпатах идет снег с дождем / фото: Черногорский спасательный пост

В Карпатах в разгар лета пошел снег.

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Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 14:05 10.07.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м / с. Температура воздуха 3°С", - сказано в сообщении.

Как сообщала Погода.УНИАН, в Украине завтра продолжится похолодание, местами пройдут дожди.