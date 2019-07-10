В Карпатах в разгар лета пошел снег (фото)

16:39, 10 июля 2019
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Температура воздуха в Карпатах 3°С.

В Карпатах идет снег с дождем / фото: Черногорский спасательный пост
В Карпатах идет снег с дождем / фото: Черногорский спасательный пост

В Карпатах в разгар лета пошел снег.

В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +19°

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 14:05 10.07.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м / с. Температура воздуха 3°С", - сказано в сообщении.

Как сообщала Погода.УНИАН, в Украине завтра продолжится похолодание, местами пройдут дожди.

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Теги: #снег#Карпаты
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