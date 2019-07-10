Во многих областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

11:58, 10 июля 2019
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Пожарная опасность ожидается в восточных, южных и центральных регионах.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В среду, 10 июля, во многих регионах Украины будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +19°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 10 июля в Винницкой, Черкасской, большинстве районов восточных, Запорожской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой, Ривненской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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