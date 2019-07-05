В Японии в результате мощнейших ливней погибло 2 человека (фото)

Проливные дожди в Японии провоцируют смертельные оползни и наводнения.

Последствия оползня в Японии / REUTERS

В результате мощнейших ливней на острове Кюсю в Японии погибло уже два человека.

Проливные дожди в Японии провоцируют смертельные оползни и наводнения, сообщает BBC.

Местные власти продолжают эвакуировать жителей острова, предупредив, что существует опасность новых оползней.

Как сообщал УНИАН, в Японии из-за опасности наводнений эвакуировали более 1 миллиона людей. За несколько дней на острове Кюсю выпала месячная норма осадков.