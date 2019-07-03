В Японии более 1 миллиона людей эвакуируют из-за угрозы мощного наводнения (фото)

На острове Кюсю завтра ожидают выпадения месячной нормы осадков.

Наводнение в Японии / REUTERS

Более 1 миллиона человек на юге Японии приказано эвакуировать из-за угрозы мощного наводнения.

Как сообщает CNN, на острове Кюсю, где проживает 13,3 миллиона человек, завтра ожидают выпадения месячной нормы осадков.

Ливень уже обрушился на Японию. Метеорологическое агентство страны заявило, что ряд мест в префектуре Кагосима на острове, население которой составляет 1,6 миллиона человек, находятся под угрозой оползней и наводнений.

Как сообщал УНИАН, в России жертвами сильного наводнения погибли более 12 человек.