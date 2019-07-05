Погода в Киеве: температура до +23, возможен дождь

08:30, 5 июля 2019
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Ночью похолодает до +12°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По данным УНИАН Погода, сегодня в столице ожидается облачная и прохладная погода. Столбики термометров днем поднимутся максимально до +23°.

Жара вернется: народный синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, в Киеве сегодня облачно. Температура днем +18°...+23°, ночью похолодает до +12°. Ветер юго-западный 6 м/с.

По словам синоптика Натальи Диденко, на 5 июля в Киеве прогнозируют местами дождь и грозу.

Солнце в столице взошло в 4.53, а сядет в 21.11.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине окончательно спадет жара, во многих областях пройдут дожди.

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Теги: #погода в Киеве
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