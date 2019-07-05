Погода в Киеве: температура до +23, возможен дождь
Ночью похолодает до +12°.
По данным УНИАН Погода, сегодня в столице ожидается облачная и прохладная погода. Столбики термометров днем поднимутся максимально до +23°.
Жара вернется: народный синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, в Киеве сегодня облачно. Температура днем +18°...+23°, ночью похолодает до +12°. Ветер юго-западный 6 м/с.
По словам синоптика Натальи Диденко, на 5 июля в Киеве прогнозируют местами дождь и грозу.
Солнце в столице взошло в 4.53, а сядет в 21.11.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине окончательно спадет жара, во многих областях пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+24°... +11°
- Запорожье+27°... +17°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+26°... +14°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+24°... +9°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+23°... +10°
- Симферополь+31°... +14°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+24°... +10°
- Харьков+23°... +14°
- Херсон+28°... +18°
- Хмельницкий+25°... +11°
- Черкассы+26°... +12°
- Чернигов+23°... +10°
- Черновцы+26°... +14°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:91 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:51 %
Восход:05:49
Закат20:38
Видимость:4.8 км
Фаза луны:
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