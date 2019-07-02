Завтра почти по всей Украине без осадков, температура до +34° (видеопрогноз)

В большинстве областей температура воздуха упадет на несколько градусов.

Завтра в Украине преимущественно солнечно и без осадков / УНИАН

По данным УНИАН Погода, завтра в большинстве областей будет сухо, а температура воздуха снизится на несколько градусов. Только на юге и востоке будет жарко и возможны дожди.

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Погода в Украине на завтра. В восточных областях сохранится жаркая погода. Температура днем до +32°, ночью 15°...18° тепла, без осадков.

Жителей южных областей, по прогнозам синоптиков, ожидают дожди с грозами. При этом сохранится жара до +34°.

В западные регионы придет летняя прохлада. Температура днем от +21°...+22° во Львове, Ривне и Луцке до +26° в Черновцах. Ночью температура опустится ниже 10° тепла.

В северных областях днем также будут комфортные 25°...26° тепла, без осадков. Ночью - +10°...+12°.

В центральных регионах также без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30°, ночью до +16°.

Согласно народному прогнозу, 3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.

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