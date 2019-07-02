Завтра почти по всей Украине без осадков, температура до +34° (видеопрогноз)
В большинстве областей температура воздуха упадет на несколько градусов.
По данным УНИАН Погода, завтра в большинстве областей будет сухо, а температура воздуха снизится на несколько градусов. Только на юге и востоке будет жарко и возможны дожди.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет комфортная погода без дождей и жары
Погода в Украине на завтра. В восточных областях сохранится жаркая погода. Температура днем до +32°, ночью 15°...18° тепла, без осадков.
Жителей южных областей, по прогнозам синоптиков, ожидают дожди с грозами. При этом сохранится жара до +34°.
В западные регионы придет летняя прохлада. Температура днем от +21°...+22° во Львове, Ривне и Луцке до +26° в Черновцах. Ночью температура опустится ниже 10° тепла.
В северных областях днем также будут комфортные 25°...26° тепла, без осадков. Ночью - +10°...+12°.
В центральных регионах также без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30°, ночью до +16°.
Согласно народному прогнозу, 3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+28°... +15°
- Днепр+36°... +19°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+35°... +20°
- Ивано-Франковск+28°... +15°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+34°... +17°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+38°... +22°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+27°... +12°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+33°... +17°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+30°... +17°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+29°... +19°
- 13:58 Жара в Европе отступает