Шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение (видео)
Объявлен І уровень опасности (желтый).
Сегодня, 27 июня, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.
В Одесской области бушует непогода: из-за сильного дождя и ветра сорвался выпускной бал
По данным синоптиков, на западе, севере и в центре страны ожидаются ливни, шквалы, местами град. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 27 июня, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. В Киеве и Киевской области 27 июня днем грозы, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.
Объявлен І уровень опасности (желтый).
В то же время, как сообщили в Укргидрометцентре, в Украине, кроме западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНИАН, синоптик предупредила о резких изменениях погоды в связи с прохождением атмосферного фронта.
Погода в Украине
- Винница+28°... +15°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+29°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кировоград+32°... +17°
- Луганск+30°... +18°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+26°... +13°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+37°... +20°
- Полтава+31°... +16°
- Ровно+27°... +12°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+30°... +17°
- Херсон+31°... +19°
- Хмельницкий+28°... +13°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+31°... +17°