В Одесской области бушует непогода: из-за сильного дождя и ветра сорвался выпускной бал

Порывистый ветер и проливной дождь повредили сцену. Планировалось, что шествие выпускников всех школ города стартует в 18.30.

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В городе Измаил Одесской области из-за непогоды на сутки перенесли общегородской выпускной бал.

Об этом в Facebook сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

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«В связи с резко ухудшившимися погодными условиями – проливным дождем, порывами ветра и сохранением сложных погодных условий до сегодняшнего вечера, а также повреждениями элементов сцены, принято решение о переносе городского выпускного бала на завтра, 26.06.2019», - написал Абрамченко.

Планировалось, что праздничное шествие выпускников всех школ города стартует в 18.30 с площади Победы. Планировалось, что колонна пройдет к Аллее Дружбы народов, где в 19.00 должно было начаться праздничное мероприятие. В программе – праздничный концерт, фейерверк и дискотека.

В Измаиле проживает более 70 тыс. человек.