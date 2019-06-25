В Одесской области бушует непогода: из-за сильного дождя и ветра сорвался выпускной бал

19:04, 25 июня 2019
441
0

Порывистый ветер и проливной дождь повредили сцену. Планировалось, что шествие выпускников всех школ города стартует в 18.30.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В городе Измаил Одесской области из-за непогоды на сутки перенесли общегородской выпускной бал.

Об этом в Facebook сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца июня: придет ли похолодание

«В связи с резко ухудшившимися погодными условиями – проливным дождем, порывами ветра и сохранением сложных погодных условий до сегодняшнего вечера, а также повреждениями элементов сцены, принято решение о переносе городского выпускного бала на завтра, 26.06.2019», - написал Абрамченко.

Планировалось, что праздничное шествие выпускников всех школ города стартует в 18.30 с площади Победы. Планировалось, что колонна пройдет к Аллее Дружбы народов, где в 19.00 должно было начаться праздничное мероприятие. В программе – праздничный концерт, фейерверк и дискотека.

В Измаиле проживает более 70 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#Одесская область#непогода
Читайте также
Последние жаркие дни: завтра в Украине будет сухо и солнечно, температура до +34° (карта) Последние жаркие дни: завтра в Украине будет сухо и солнечно, температура до +34° (карта)
В России спустя 100 лет сна проснулся вулкан Райкоке (фото) В России спустя 100 лет сна проснулся вулкан Райкоке (фото)
"Не мерзните": синоптик рассказала, какой будет погода на выходных ко Дню Конституции "Не мерзните": синоптик рассказала, какой будет погода на выходных ко Дню Конституции
Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в водоемах Западной Украины Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в водоемах Западной Украины
Европа страдает от "адской" жары: во Франции - оранжевый уровень опасности (видео) Европа страдает от "адской" жары: во Франции - оранжевый уровень опасности (видео)
Сегодня в большинстве областей Украины солнечно, температура до +33° (карта) Сегодня в большинстве областей Украины солнечно, температура до +33° (карта)
Погода на завтра: в Украине сохранится жаркая погода без осадков (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине сохранится жаркая погода без осадков (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
67 %
748 мм
5.9 м/с
26 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять