Погода на выходные: в Украине сохранится жара, на западе страны пройдут дожди с грозами (карта)

Температура поднимется до +37°.

Иллюстрация REUTERS

На выходных в Украине сохранится жаркая погода, в западных областях пройдут дожди с грозами.

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Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +21°, днем +32°. В воскресенье переменная облачность, +21°...+32°.

Во Львове в субботу возможны осадки, ночью +16°, днем +25°. В воскресенье дождь с грозой, +15°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +18°, днем +30°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +17°, днем +25°, гроза.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +19°...+30°. В воскресенье переменная облачность, температура +18°... +30°.

Одесситам на выходных обещают жаркую погоду. В субботу температура ночью +21°, днем до +37°. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +36°.

Погода в Украине на 22 июня / УНИАН

Погода в Украине на 23 июня / УНИАН

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье +22°...+34°, облачно с прояснениями.

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В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +35°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +21°...+32°.

В Симферополе завтра будет солнечно, +19°...+34°. В воскресенье +17°...+31°, облачно, без осадков.

В Мариуполе в субботу без осадков, температура ночью +24°, днем +34°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура до +35°.

В Краматорске в субботу солнечная погода, температура ночью +19°, днем +34°. В воскресенье облачно температура, до +35°.

В Северодонецке завтра ясно, температура ночью +19°, днем +34°. В воскресенье +21°...+34°, облачно.

Погода на курортах Украины

В Буковеле на выходных возможны дожди с грозами. В субботу температура ночью опустится до +10°, днем до +21°. В воскресенье ночью +13°, днем +20°.

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В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье пасмурно, возможны дожди. Температура ночью +14°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу также прогнозируют осадки, температура до +23°. В воскресенье ливень, температура до +21°.

В Сваляве на выходных также высокая вероятность осадков. В субботу и воскресенье температура поднимется максимум до +25°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +23°, днем +33°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.

В Бердянске завтра облачно, температура до +32°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +21° …+33°.

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