Погода на выходные: в Украине сохранится жара, на западе страны пройдут дожди с грозами (карта)
Температура поднимется до +37°.
На выходных в Украине сохранится жаркая погода, в западных областях пройдут дожди с грозами.
Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах, граде и сильном ветре
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +21°, днем +32°. В воскресенье переменная облачность, +21°...+32°.
Во Львове в субботу возможны осадки, ночью +16°, днем +25°. В воскресенье дождь с грозой, +15°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +18°, днем +30°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +17°, днем +25°, гроза.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +19°...+30°. В воскресенье переменная облачность, температура +18°... +30°.
Одесситам на выходных обещают жаркую погоду. В субботу температура ночью +21°, днем до +37°. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +36°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье +22°...+34°, облачно с прояснениями.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +35°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +21°...+32°.
В Симферополе завтра будет солнечно, +19°...+34°. В воскресенье +17°...+31°, облачно, без осадков.
В Мариуполе в субботу без осадков, температура ночью +24°, днем +34°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура до +35°.
В Краматорске в субботу солнечная погода, температура ночью +19°, днем +34°. В воскресенье облачно температура, до +35°.
В Северодонецке завтра ясно, температура ночью +19°, днем +34°. В воскресенье +21°...+34°, облачно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле на выходных возможны дожди с грозами. В субботу температура ночью опустится до +10°, днем до +21°. В воскресенье ночью +13°, днем +20°.
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В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье пасмурно, возможны дожди. Температура ночью +14°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу также прогнозируют осадки, температура до +23°. В воскресенье ливень, температура до +21°.
В Сваляве на выходных также высокая вероятность осадков. В субботу и воскресенье температура поднимется максимум до +25°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +23°, днем +33°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.
В Бердянске завтра облачно, температура до +32°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +21° …+33°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +18°
- Днепр+34°... +20°
- Донецк+34°... +19°
- Житомир+31°... +19°
- Запорожье+34°... +21°
- Ивано-Франковск+28°... +17°
- Киев+31°... +20°
- Кировоград+32°... +19°
- Луганск+34°... +18°
- Луцк+27°... +19°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+35°... +22°
- Полтава+31°... +20°
- Ровно+29°... +18°
- Симферополь+34°... +19°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+31°... +20°
- Херсон+34°... +20°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+30°... +19°
- Чернигов+31°... +18°
- Черновцы+29°... +18°