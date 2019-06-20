Жертвами наводнения в Турции стали четыре человека
Шесть человек пропали без вести.
Четыре человек погибли, еще двое пострадали в результате наводнения, которое произошло 19 июня в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.
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Две реки вышли из берегов в результате сильных ливней в районе Аракли черноморского региона. Шесть человек пропали без вести, передает Xinhua со ссылкой на министерство внутренних дел Турции.
Наводнение стало причиной обрушения зданий, в частности сильно пострадала школа, также повреждены машины. Команда спасателей из 280 человек продолжает поиски пропавших.
Кроме того, из-за наводнения и оползней произошел разрыв в трубах гидроэлектростанции.
По прогнозам синоптиков, ливни в ближайшие дни продолжатся. Губернатор провинции Трабзон призвал местных жителей соблюдать бдительность и избегать посещение пострадавших районов.
Напомним, Азорские острова (Португалия) пострадали от мощного шторма.
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