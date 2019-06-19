Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Уровни воды повысятся в бассейнах Прута и Сирета.

На реках Украине ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

В среду, 19 июня, на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в связи с ожидаемыми значительными и местами сильными ливнями 19 июня в бассейнах Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 08:00 17 июня. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, в среду, 19 июня, в Украине без осадков, местами температура до +33°.