Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

11:56, 19 июня 2019
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Уровни воды повысятся в бассейнах Прута и Сирета.

На реках Украине ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia
На реках Украине ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

В среду, 19 июня, на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в связи с ожидаемыми значительными и местами сильными ливнями 19 июня в бассейнах Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 08:00 17 июня. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, в среду, 19 июня, в Украине без осадков, местами температура до +33°.

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Теги: #погода#река
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