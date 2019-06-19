В Украине сегодня без осадков, температура до  +33° (карта)

По всей стране сегодня будет жарко.

В Украине сегодня без осадков / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 июня, в Украине без осадков, местами температура до +33°.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +30°. В центре без осадков, температура до +31°.

Прогноз на 19 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 июня - День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.