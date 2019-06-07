В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +28°
Вечером в столице до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 июня, в Киеве без осадков, температура до +28°.
Сильные дожди затопили города по всей Украине (видео)
Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:04.
Как сообщал УНИАН, 7 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.
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- Винница+25°... +15°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+27°... +16°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+28°... +17°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+27°... +18°
- Кировоград+28°... +16°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+23°... +13°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:68 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:05:44
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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