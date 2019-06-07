В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +28°

Вечером в столице до +24°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 июня, в Киеве без осадков, температура до +28°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:04.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

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