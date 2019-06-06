В Уганде в результате схода оползня погибли шесть человек

11:54, 6 июня 2019
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Девять человек госпитализированы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Шесть человек погибли, еще девять госпитализированы в результате схода оползня на востоке Уганды.

В Китае шесть человек погибли в результате схода оползня

Оползень сошел в уездах Бували, Букаласи и Бубита, передает Синьхуа со ссылкой на местную полицию. 

В уездах Бували и Бубита пострадали более 30 семей. В настоящее время еще не оценен ущерб в уезде Букаласи. Группа спасателей находится на месте происшествия. 

Отмечается, что если дожди не закончатся, ситуация может ухудшиться. 

Напомним, вышедшая из-за проливных дождей из берегов река обрушила мощный селевой поток на город Сан-Габриель в мексиканском штате Халиско.

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Теги: #погода#оползень
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