В Уганде в результате схода оползня погибли шесть человек
Девять человек госпитализированы.
Шесть человек погибли, еще девять госпитализированы в результате схода оползня на востоке Уганды.
В Китае шесть человек погибли в результате схода оползня
Оползень сошел в уездах Бували, Букаласи и Бубита, передает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
В уездах Бували и Бубита пострадали более 30 семей. В настоящее время еще не оценен ущерб в уезде Букаласи. Группа спасателей находится на месте происшествия.
Отмечается, что если дожди не закончатся, ситуация может ухудшиться.
Напомним, вышедшая из-за проливных дождей из берегов река обрушила мощный селевой поток на город Сан-Габриель в мексиканском штате Халиско.
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