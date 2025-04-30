В ряде областей ожидаются дожди, а также усиление ветра.

Начало мая в Украине будет умеренно теплым и местами с осадками. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дождь из-за прохождения атмосферного фронта вероятен на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской областях", - спрогнозировала она.

На остальной территории страны, по прогнозу синоптика, будет без существенных осадков.

Видео дня

Столбики термометров днем покажут +15...+20 градусов, только в южной части и в восточных областях воздух прогреется до +20...+24 градусов.

"Ветер северо-западного направления в большинстве областей будет порывистым, временами сильным", - отметила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве май начнется свежим, но комфортным воздухом. Днем температура составит +16...+18 градусов.

"Есть вероятность небольшого дождя, однако может обойтись и облачностью более плотной", - говорит Наталья Диденко.

Также в столице 1 мая ожидается порывистый ветер, который может снижать температуру комфорта на несколько градусов.

В Украину идут дожди - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует дожди в первые дни мая. 1 числа, по его данным, мокро будет месяца местами в северных, центральных и западных областях. 2 мая в Крыму, в Одесской области и на крайнем западе местами пройдут небольшие дожди, временами с грозой. 3 числа будет дождливо уже в большинстве областей.

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