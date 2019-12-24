"Різдвяна історія з Тіною Кароль": как прошел грандиозный концерт во Дворце спорта (фоторепортаж)

Запомнился концерт яркими постановками и выступлениями украинских звезд.

Во Дворце спорта 23 декабря состоялась телесъемка концерта "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Его телеканал "1+1" покажет на праздники.

Запомнился концерт яркими постановками и выступлениями украинских звезд, среди которых MONATIK, группа "Беz Обмежень", Мишель Андраде, "Женский квартал", Олег Скрипка, группы "Время и Стекло" и KAZKA, Дзидзьо, Jerry Heil, KHAYAT и Юлия Санина.

Так, MONATIK написал новый хит "Мріяти не шкідливо" и представил его во время концерта. Кроме того, тренер “Голоса країни-10” исполнил свою взрывную песню "LOVE IT ритм".

Приятным сюрпризом для зрителей стал лирический перфоманс от группы "Беz Обмежень". Солист группы Сергей Тарчинец исполнил колыбельную "Тиха ніч” и соединил ее с хитом "Зорі запалали".

Заставил весь зал смеяться номер от "Женского квартала". В шутливой постановке вместе с Тиной Кароль они воссоздали на сцене гадания на суженого-ряженого, которые традиционно девушки проводят в период рождественских праздников. Сидя за праздничным столом, они гадали на женихов для себя и Тины Кароль. Не обошлось и без шуток вокруг слухов о романе артистки с певцом Даном Баланом.

Олег Скрипка вместе с вертепом ворвался на сцену с колядкой "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Зажигал на сцене и Дзидзьо, исполнив свой хит "Вихідний".

Представили эффектный номер группа "Время и Стекло". Позитив вышел на сцену в образе современного Санта Клауса в ярком зеленом костюме и красной куртке, а Надя Дорофеева - в сияющем мини-платье с бантом. Артисты спели свой украиноязычный хит "Дим" и с ледового катка поднялись в воздух над Дворцом спорта на больших санях с оленями.

А боливийская красавица Мишель Андраде стала единственной артисткой, которая нашла смелость исполнить номер ледовом катке. Мишель спела колядку «Небо і земля нині торжествують”.

Группа KAZKAпоразила мощным выступлением, в котором соединила свой хит «Плакала» с древней колядкой “Щедрий вечір”.

Удивил зрителей и неожиданный дуэт «открытия года» Jerry Heil и звезды шоу "Голос країни" KHAYAT. Они вместе пели древнюю колядку "Роди боже".

А Юлия Санина вместе с Тиной Кароль впервые исполнили вживую дуэтный хит “Вільна”, чем привели в восторг весь зал.

Кроме известных украинских артистов, частью концерта стал также добрый благотворительный проект "Здійсни мрію"и настоящие герои, которые являются примером мужества и любви к Украине. Среди них тяжелобольной 4-летний Илья и ликвидатор последствий Чернобыльской аварии Алексей Ананенко, которому стоя аплодировал весь 10-тысячный зал Дворца спорта.