Что посмотреть на выходных: лучшее датское кино и сериальный бум

На этой недель в украинских кинотеатрах ожидается не так уж много новинок – главным образом, это фестивальное и европейское кино. А вот на стриминговых сервисах киноманов ждет немало новинок – от совершенно новых проектов "Женщина в доме напротив девушки в окне" и "Вечеринка" до новых сезонов популярных сериалов "Сквозь снег" и "Грешница". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

После довольно богатых на новинки декабря и января, ближайшая неделя окажется довольно скромной на премьеры в кинотеатрах. А вот онлайн наоборот будет немало свежих релизов – от новых сериалов до следующих сезонов успешных проектов прошлых лет.

Что нового в кинотеатрах с 27 января

Ближайшая неделя в кинотеатрах пройдет под знаком фестивального и европейского кино. Так, в кинотеатре "Жовтень" 27 января стартует фестиваль "Danish Triumf. Лучшие фильмы современной Дании", в рамках которого киноманы смогут ознакомиться со знаковыми для этой страны кинолентами. Всего в программу вошло 5 разножанровых фильмов, которые получали награды самых престижных международных кинофорумов – в целом они имеют 402 отличия. Среди них – награды и номинации "Оскар" и "Золотого глобуса", победы и номинации Каннского и Берлинского фестивалей. Фильмы будут транслироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

В частности, зрителям покажут историческую драму "Королевский роман" / A roual affai (Дания, Швеция, Чехия, 2012), действие которой разворачивается в XVIII столетии во время правления душевнобольного датского короля Кристиана VII. В центре сюжета картины – роман между юной королевой Каролиной Матильдой Великобританской и придворным врачом-немцем Иоганном Фридрихом Струэнзе, ставшим известным просветителем и реформатором Дании при безвольном короле. Главные роли в фильме исполнили Мадс Миккельсен ("Охота", "Ганнибал", "Доктор Стрэндж", "Еще по одной"), Алисия Викандер ("Агенты А.Н.К.Л.", "Из машины", "Девушка из Дании", "Легенда о Зеленом рыцаре") и Миккель Фельсгор ("Дождь", "Каштановый человечек").

Также в рамках фестиваля киногурманы смогут еще раз насладиться на "большом экране" фантастической драмой Ларса фон Триера "Меланхолия" / Melancholia (Дания, Швеция, Франция, Германия, 2011), описывающая жизнь одной семьи накануне катастрофы. Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст ("Интервью с вампиром", "Человек-паук", "Власть пса"), Кифер Сазерленд ("Твин Пикс: Сквозь огонь иди со мной", "Телефонная будка", "Коматозники"), Шарлотта Генсбур ("Джейн Эйр", "Наука сна", "Антихрист"), Александр Скарсгард ("Настоящая кровь", "Годзилла против Конга", "Варяг"), Шарлотта Рэмплинг ("Гибель богов", "Ночной портье", "Дюна"), Стеллан Скарсгард ("Нимфоманка", "Тор", "Дюна"), Удо Кир (трилогия "Европа", "Тень вампира", "Железное небо") и другие.

Драматический триллер "Месть" / In a Better World (Дания, Швеция, 2010), получивший в 2011 году "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке. В центре сюжета фильма – сорокалетний Антон, который возвращается в родную Данию после длительной работы в африканском лагере для беженцев. Долгие годы среди чужого горя научили мужчину не отвечать насилием на насилие. Так что даже когда местный автомеханик бьет Антона, тот сдерживает гнев. Кажется, что конфликт исчерпан, однако его сын Элиас вместе со своим другом Кристианом решают отомстить за отца.

Военная драма "Моя земля" / Under sandet (Дания, Германия, 2015) рассказывает о событиях мая 1945 года, когда британские военные передают несколько сотен немецких военнопленных молодого возраста под надзор датских вооруженных сил, чтобы последние занялись поиском и уничтожением тысяч мин, которые были заложены немецкими военными частями на западном побережье полуострова Ютландия во время войны. Одну из главных ролей в фильме исполнил немецкий актер Луис Хофман, получивший широкую популярность после выхода сериала "Тьма" на Netflix.

Ну а мелодрама "Пир Бабетты" / Babettes gæstebud (Дания, 1987), получившая в 1988 году "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, расскажет историю талантливого повара, которая была вынуждена бросить все и бежать из Парижа, охваченного революцией. Женщина попадает в бедную рыбацкую деревню, в дом двух старых дев-пуританок, которые считают за грех любую пищу, кроме овсянки. Однажды, выиграв крупную сумму в лотерею, Бабетта устраивает настоящий пир в лучших французских традициях.

Также на этой неделе в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть анимационный фильм "Мы – монстры" / Monster Family 2 (Великобритания, Германия, 2021). Обычному семейству Уишбоун придется вновь превратиться в мистических существ – Франкенштейна, вампира, мумию и оборотня, чтобы спасти своих сверхъестественных друзей от охотников на монстров.

Кроме того, с 27 января на "больших экранах" можно будет посмотреть приключенческую комедию "Агент 117: Из Африки с любовью" / OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire (Франция, 2021) с Жаном Дюжарденом в главной роли, триллер "Календарь смерти" / Le calendrier (Франция, Бельгия, 2021), а также подборки короткометражек со всего мира "Все будет хорошо" и Best Comedy Shorts 2.

Что нового онлайн с 27 января

А вот сериальных новинок на этой неделе будет довольно много. Так, еще 24 января на BBC One состоялась премьера мини-сериала в жанре полицейская драма "Ночные вызовы" / The Responder (Великобритания, 2022). Сериал рассказывает о напряженных рабочих буднях морально неустойчивого офицера ливерпульской ночной полиции Криса, который получает новую напарницу в лице Рейчел, стремящейся играть по правилам и верящей в справедливое правосудие. Главную роль в сериале исполняет звезда "Шерлока", "Хоббита" и "Черной пантеры" Мартин Фримен.

Также 24 января HBO представил первый эпизод десятисерийного исторического сериала "Позолоченный век" / The Gilded Age (США, 2022). Действие сериала происходит в 1880-е годы, а в центре сюжета окажется молодая девушка Мариан Брук – дочь генерала-южанина, недавно потерявшая семью, которая переезжает в Нью-Йорк к своим тетям. Здесь она получает доступ в высшее общество и пытается освоиться в этом мире. Главные роли в сериале исполнили дебютантка Луиза Джейкобсон, а также такие именитые ТВ-звезды, как Кристин Барански ("Теория Большого взрыва", "Хорошая жена"), Синтия Никсон ("Секс в большом городе", "Рэтчед", "И просто так"), Таисса Фармига ("Американская история ужасов", "Проклятие монахини"), Кэрри Кун ("Грешница", "Мстители: Война бесконечности", "Охотники за привидениями: Наследники") и другие.

Тем временем на Netflix 25 января вышел первый эпизод 3 сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег" / Snowpiercer (США, 2020-). Это один из немногих проектов, выходящий на сервисе по одной серии еженедельно, а не сразу весь сезон. Сериал снят на основе одноименного французского графического романа и последующего за ним фильма 2013 года южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо с Крисом Эвансом в главной роли. Действие сериала происходит через семь лет после того, как мир стал снежной пустыней в результате неудачной попытки побороть глобальное потепление. Выжившие люди находятся в постоянно движущемся вокруг земного шара поезде, состоящем из 1001 вагона, разделенных по социальным классам. В сериале поднимаются вопросы "классовой борьбы, социальной несправедливости и политики выживания". Среди исполнителей главных ролей в сериале – Давид Диггз, Дженнифер Коннелли, Шон Бин, Иддо Голдберг и другие.

Кроме того, 26 января Netflix выпустил весь четвертый сезон криминальной драмы "Грешница" / The Sinner (США, 2017-), в центре которого находится детектив Гарри Эмброуз (его роль исполняет Билл Пуллман), берущийся за безнадежные дела. На этот раз уже будучи на пенсии, он перебирается в небольшой городок, чтобы оправиться от полученных в прошлом травм. Однако вскоре там происходит загадочное убийство дочери одной влиятельной семьи, и героя вновь подключают к делу.

Помимо этого, на 28 января у Netflix запланировано несколько сериальных премьер. Во-первых, это триллер с элементами черного юмора "Женщина в доме напротив девушки в окне" / TheWomanintheHouseAcrosstheStreetfromtheGirlintheWindow (США, 2022), название которого является аллюзией на нетфликсовский фильм "Женщина в окне" 2021 года выпуска с Эмми Адамс в главной роли. Как и в фильме, главной героиней в фильме окажется женщина, которая из-за непростого периода в жизни проводит все время у окна с бокалом вина. Однажды она видит жестокое убийство, но ей никто не верит. Впрочем, в отличие от героини фильма, женщина из сериала не будет сидеть дома, а возьмется за собственное расследование. Главную роль в сериале исполнила Кристен Белл, известная по сериалам "Вероника Марс", "Герои" и "В лучшем мире", а также фильмам из серии "Очень плохие мамочки".

Одновременно на Netflix выйдет шпионский сериал "С холода" / In From the Cold (США, 2022), рассказывающий о бывшей русской шпионке с уникальными навыками. Теперь она мирно живет в США со своей дочерью, однако вынуждена вновь взяться за оружие, чтобы помочь ЦРУ справиться с безжалостным убийцей, обладающим такими же суперспособностями, как и она. Главную роль в сериале исполнила Маргарита Левиева ("Черный список", "Лофт").

Также 28 января Netflix выпустит зомби-хоррор "Все мы мертвы" / AllofUsAreDead (Южная Корея, 2022), события которого разворачиваются в школе, ставшей очагом опасного вируса, превращающего людей в зомби. Запертым в учебном учреждении школьникам придется самостоятельно найти выход отсюда, прежде чем самим превратиться в кровожадных монстров. Одну из главных ролей в сериале исполнила Ли Юми, сыгравшая в "Игре кальмара".

Тем временем, на Apple TV+ 28 января состоится премьера комедийно-детективного мини-сериала "Вечеринка" / The Afterparty (США, 2022). Режиссером сериала стал Кристофер Миллер, ранее работавший над фильмами "Мачо и ботан", "Лего. Фильм" и "Человек-паук: Через вселенные". В центре сюжета окажется женщина-детектив, расследующая убийство, совершенное во время встречи выпускников старшей школы. События той ночи будут показаны с разных точек зрения. Главную роль в сериале исполнила Тиффани Хэддиш ("Гламурные боссы", "Холодный рассчет"). Также в картине появится Дэйв Франко ("Иллюзия обмана", "Призрачная шестерка").

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Согласно обновленным правилами карантина в Украине, вступившим в силу с 6 декабря 2021 года, посещать кинотеатры можно только наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление). Правило распространяется на "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко