Что посмотреть на выходных: украинская драма "Стоп-Земля" и "Аллея кошмаров" с Брэдли Купером

Эта неделя порадует киноманов внушительным подбором премьер как украинского, так и зарубежного производства. Среди них – подростковая драма Екатерины Горностай "Стоп-Земля" и нео-нуарный триллер Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров". Онлайн, тем временем, выйдет историческая драма "Мюнхен" с Джереми Айронсом и Джорджем Маккеем, спин-офф культового ситкома "Как я встретил вашу маму", а также новые сезоны сериалов "Прислуга" и "Озарк". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 20 января

Начнем с приятного для украинского кинематографа. 20 января до массового зрителя наконец доберется подростковая драма Екатерины Горностай "Стоп-Земля" (Украина, 2021). Международной фестивальной публике картина была показана впервые еще в марте 2021 год на Берлинском кинофестивале, где она получила награду Хрустальный медведь юношеского жюри конкурсной программы Generation 14 plus. Украинский фестивальный релиз фильма состоялся в августе 2021 года на Одесском международного кинофестивале, где лента получила главную награду фестиваля – Гран-при. Также фильм стал лауреатом премии "Киноколо" 2021 года в пяти номинациях. В общем, фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что признание украинского кино западными критиками, увы, пока не такое уж частое явление.

В центре сюжета фильма – 16-летняя замкнутая школьница Маша, которая учится в обычной киевской школе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Маша понимает, что если не решится – никогда не будет знать, взаимна ли ее любовь к парню.

Еще одна громкая киноновинка недели – нео-нуарный триллер "Аллея кошмаров" / Nightmare Alley (США, 2021) от мастера страшных сказок Гильермо дель Торо ("Хеллбой", "Лабиринт Фавна", "Багровый пик", "Форма воды").

Картина расскажет об искусном аферисте Стэне Карлайле, который работает карнавальным фокусником, но в какой-то момент начинает выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мертвыми. Вместе со своей возлюбленной он отправляется в Нью-Йорк 1940-х, где какое-то время им удается успешно выманивать деньги у местных богачей, используя "дар" мужчины. Впрочем, однажды везению приходит конец.

Картина, как и многие другие работы дель Торо, собрала впечатляющий актерский состав: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Тони Коллетт, Рон Перлман и многие другие.

Мировая премьера фильма состоялась еще в декабре 2021 года, и, стоит отметить, что "Аллея кошмаров" получила в целом положительные отзывы критиков и зрителей. УНИАН уже также посмотрел новинку, и вскоре поделится впечатлениями в отдельной рецензии.

Кроме того, на этой неделе в прокат выйдет музыкальная драма "Голос любви" / Aline (Франция, Канада, 2020), основанный на непростой, но в какой-то мере сказочной истории карьеры и любви знаменитой канадской певицы Селин Дион, чей голос звучал в заглавной песне к фильму "Титаник".

Родившаяся в многодетной канадской семье, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как ее менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать ее первую запись. В 1988 году она победила на Евровидении, а 1990 году выпустила англоязычный альбом Unison, что вывело ее на мировую музыкальную арену. На данный момент Селин Дион считается одной из самых успешных и самых высокооплачиваемых певиц в мире.

Режиссером и исполнительницей главной роли стала французская певица и актриса Валери Лемерсье ("Пришельцы", "Астерикс и Обеликс в Британии"). При этом фильм не является классической биографией, а лишь основан на жизни Селин Дион – даже имена главных героев незначительно изменены. Собственно, по этой причине не обошлось без скандалов – семья певицы раскритиковала фильм за искажение реальности, а сама певица никак его не прокомментировала. Тем не менее, "Голос любви" получил в целом положительные отзывы критиков.

Среди других новинок недели – кинокомедия "Любовь и блоггеры" / "Любов і блогери" (Украина, 2022), собравшая целую армию популярных украинских звезд и инфлюенсеров: Ольга Сумская, Анна Тринчер, Георгий Делиев, Назар Заднепровский, Виктория Маремуха, Роман Свичкаренко, группа Kazka и многие другие. Автором сценария к фильму, к слову, стал Алексей Приходько, "подаривший" украинской культуре "Сумасшедшую свадьбу".

События фильма разворачиваются в вымышленном поселке Кагаплык, где все очень плохо: снова выборы, снова коррумпированный мэр, снова одно и то же... Исправлять "мэрскую репутацию" в поселок приглашают пятерых звезд Инстаграмма. Их будут ждать приключения "на всю голову", реальный сговор и, конечно, история настоящей любви.

Также в кинотеатрах с 20 января стартуют показы комедийного хоррора "Тихая ночь" / Silent Night (Великобритания, 2021) с Кирой Найтли и Мэттью Гудом, семейной комедии "Песики на страже" / Pups Alone (США, 2021), где во второстепенных ролях засветились Дженнифер Лав Хьюитт, Дольф Лундгрен, Дэнни Трехо, Роб Шнайдер, Малкольм МакДауэлл и Эрик Робертс, а также фильм ужасов "Курорт" / The Resort (США, 2021), в котором путешествие на заброшенный курорт оборачивается настоящим кошмаром.

Что нового онлайн с 20 января

18 января Hulu выпустил первые два эпизода ситкома "Как я встретила вашего папу" / How I Met Your Father (США, 2022), являющегося спин-оффом культового сериала "Как я встретил вашу маму".

На этот раз главная героиня – женщина по имени Софи, которая рассказывает сыну о том, как встретила в 2022 году его отца. Ее роль исполнила популярная американская певица, актриса и бизнесвумен Хилари Дафф, в середине нулевых получившая статус кумира подростков благодаря главной роли в телесериале канала Disney Channel "Лиззи Магуайер". Также в качестве рассказчика – Софи из 2050 года – задействована Ким Кэтролл, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе" (и не появившаяся в его недавнем продолжении из-за разногласий с Сарой Джессикой Паркер).

Кроме того, на этой неделе сериальных фанатов ждут новые сезоны нескольких популярных сериалов. Так, 21 января на Apple TV+ стартует 3 сезон драматического триллера "Дом с прислугой" / Servant (США, 2019-) от знаменитого хоррор-режиссера М. Найта Шьямалана ("Шестое чувство", "Таинственный лес", "Сплит"). Сериал рассказывает о семейной паре, которая потеряла ребенка. Мать не может смириться с потерей, и чтобы ей помочь, ребенка подменяют очень реалистично выполненной куклой, за которой ухаживает 18-летняя няня Лиэнн. Девушка верит, что кукла – настоящий ребенок, и та действительно вскоре оживает.

Также 21 января Netflix выпустит первую часть четвертого и заключительного сезона криминального сериала "Озарк" / Ozark (США, 2017-) с Джейсоном Бейтманом и Лорой Линни в главных ролях. В центре сюжета сериала – финансовый консультант Марти Берд, который вместе с женой Венди и двумя детьми переезжает из пригорода Чикаго в центр летнего отдыха – городок у озера Озарк в штате Миссури. Причина переезда кроется в том, что Марти отмывал деньги мексиканского наркобарона, однако, когда схема накрылась, он оказался должен боссу мафии крупную сумму.

Еще одна новинка недели от Netflix – историческая драма "Мюнхен" / Munich–TheEdgeofWar (Великобритания, 2022), основанная на одноименной новелле Роберта Харриса. События фильма развернутся в 1938 году в нескольких странах Европы, когда два дипломата из Британии и Германии отправятся в Мюнхен на конференцию и вскоре окажутся в центре хитрых закулисных игр.

Главные роли в фильме исполнили Джереми Айронс ("М. Баттерфляй", "Лолита", "Дом Gucci"), Джордж Маккей ("Гордость", "1917"), Яннис Нивенер (трилогия "Таймлесс", "Берлинская резидентура"), Сандра Хюллер ("Тони Эрдманн", "Между рядами", "Я создан для тебя"), Аугуст Диль ("Бесславные ублюдки", "King’s Man: Начало") и другие.

Ну и напомним, что 19 января вышел четвертый эпизод супергеройского сериала "Миротворец" / Peacemaker (США, 2022) от режиссера Джеймса Ганна, являющегося спин-оффом прошлогоднего "Отряда самоубийц: Миссия навылет" его же авторства. Обзор первых трех эпизодов сериала вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

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Согласно обновленным правилами карантина в Украине, вступившим в силу с 6 декабря 2021 года, посещать кинотеатры можно только наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление). Правило распространяется на "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко