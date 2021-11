Что посмотреть на выходных: "Охотники за привидениями: Наследники", "Агнец" и "Ковбой Бибоп"

На этой неделе украинских киноманов на "больших экранах" ждет сразу несколько интересных новинок – от семейной фантастической комедии "Охотники за привидениями: Наследники" до хоррора "Ненасытный" и мистической драмы "Агнец". Тем временем онлайн, весьма актуально к приходу зимних холодов, выйдет сразу несколько долгожданных проектов, среди которых научно-фантастический сериал "Ковбой Бибоп", фэнтези "Колесо времени" и второй сезон "Великой".

Что нового в кинотеатрах с 18 ноября

Научно-фантастическая комедия "Охотники за привидениями" и последующий за ней сиквел стали настоящими хитами 80-х. Потому не удивительно, что рано или поздно кто-то решил взяться за перезапуск франшизы. Первая попытка имела место в 2016 году, однако тогда "женская" версия "Охотников" во главе с Мелиссой Маккарти и Кристен Уиг с треском провалилась в прокате. Потому в итоге было принято решение заняться продолжением оригинальной истории.

События фильма "Охотники за привидениями: Наследники" / Ghostbusters: Afterlife (США, 2021) разворачиваются спустя 30 лет после второй части, вышедшей на экраны в 1989 году, и вращаются вокруг семьи одного из оригинальных охотников – Игона Спенглера. Переехав в небольшой городок, внуки Спренглера – Фиби и Тревор – сталкиваются с паранормальными явлениями и наследием своего дедушки.

Главные роли в фильме достались юным голливудским звездам – Маккенне Грейс ("Я, Тоня", "Одаренная", "Леденящие душу приключения Сабрины") и Финну Вулфхарду ("Очень странные дела", "Оно"). Роль их матери исполнила Кэрри Кун ("Исчезнувшая", "Вдовы"), а еще одна из главных ролей досталась Полу Радду ("Человек-муравей", "Ужиться с самим собой").

Кроме того, в фильме появятся актеры из оригинальных "Охотников за приведениями" – Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер. А вот исполнивший роль Игона Спенглера Гарольд Рамис (являющийся также одним из создателей первых двух фильмов) в фильме не появится, поскольку актер скончался в 2014 году.

Примечательно, что режиссером фильма выступил Джейсон Райтман ("Джуно", "Бедная богатая девочка", "Как не стать президентом"), который является сыном режиссера Айвана Райтмана, снявшего две первые части оригинальных "Охотников за привидениями". Также он снялся в эпизодической роли во второй части франшизы.

Стоит отметить, что по итогам первых спецпоказов фильм получил весьма неплохие отзывы критиков. Так, на IMDb у него оценка 7,7 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 73% одобрения от критиков, а на Metacritic – 56 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Еще одна новинка недели – фильм ужасов "Ненасытный" / Antlers (США, Канада, Мексика, 2021), спродюсированный самим Гильермо Дель Торо. Картина, также мелькающая в сети под названием "Оленьи рога" – именно так дословно переводится оригинальное название фильма, переносит зрителей в маленький городок в штате Орегон, где начинают происходить страшные вещи. В центре сюжета – 12-летний школьник Лукас (Джереми Т. Томас) из неблагополучной семьи, который прячет кровожадное сверхъестественное существо в своем доме.

Заподозрив что-то неладное в жизни застенчивого парня, его судьбой проникается школьная учительница Джулия Медоуз (Кери Расселл), которая только вернулась в город и имеет непростую судьбу. Помочь разобраться в ситуации, хоть поначалу и без энтузиазма, берется ее брат Пол (Джесси Племонс), он же местный шериф.

Фильм получил средние отзывы критиков – на IMDb у него оценка 6,3 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 59% от критиков и 68% от зрителей, а на Metacritic – 57 баллов от критиков и 5,9 баллов от широкой аудитории.

Кроме того, на этой неделе в украинский прокат выходит мистическая драма "Агнец" / Lamb (Исландия, Швеция, Польша, 2021) от студии А24 и режиссера Вальдимара Йоханнссона – он хоть и не новичок в большом кино, но эта картина стала его полнометражным режиссерским дебютом.

В центре сюжета – бездетная супружеская пара Мария и Инвар, которые живут на отдаленной ферме в Исландии и разводят овец. Супруги потеряли новорожденную дочь и никак не могут прийти в себя. Когда одна из овец вместо обычного ягненка родила странное существо – получеловека, полуовцу, пара решила, что будет воспитывать ее как своего ребенка.

Главные роли в картине исполнили Нуми Рапас (оригинальная "Девушка с татуировкой дракона", "Шерлок Холмс: Игра теней" и "Прометей"), а также Хильмир Снэр Гунасон и Бьерн Хлынур Харальдссон ("Ведьмак", "Евровидение: История огненной саги").

Премьера фильма состоялась 74-м Каннском кинофестивале летом 2021 года. Исландия подала фильм на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Критики скорее положительно оценили фильм, а вот зрители были скромнее в оценках – на Rotten Tomatoes у него 84% одобрения от киноэкспертов и 61% от широкой аудитории, на Metacritic – 69 от критиков и 6,5 от зрителей, а на IMDb – 6,3 балла.

Также на этой неделе в кинотеатрах стартуют показы детективного триллера "Мой сын" / My Son (Франция, Великобритания, 2021) с Джеймсом МакЭвойем ("Грязь", "Люди Икс", "Сплит", "Взрывная блондинка") и Клэр Фой ("Корона", "Первый человек", "Кошачьи миры Луиса Уэйна") в главных ролях. Фильм является ремейком одноименного французского фильма 2017 года с Гийомом Кане и Мелани Лоран в главных ролях. Примечательно, что сценаристом и постановщиком обоих фильмов стал один и тот же человек – режиссер Кристиан Карион.

По сюжету фильма, во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере исчез его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец начинает свое расследование. Для начала в поисках ответов он едет к своей бывшей жене Джоан.

Фильм получил средние оценки от критиков и зрителей – на IMDb у него 6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 34% одобрения от зрителей, а на Metacritic – 5,2 балла от широкой аудитории. Вероятно, в первую очередь фильм ориентирован на ценителей актерского таланта Джеймса МакЭвойя.

Среди других новинок недели – аниме "Ее заветное желание" / Josee to Tora to Sakana-tachi (Япония, 2020) с высоким рейтингом 7,9 балов на IMDb. Мультфильм рассказывает о юной мечтательнице, которая обожает рисовать и читать книги, но никогда не наслаждалась жизнью за пределами своего дома. Однажды она встречает студента-океанолога, для которого главное – это обучение. Их судьбоносная встреча подарит каждому из них впечатления, которые они запомнят навсегда, и выполнит их заветные желания.

Анимационный фильм "Криптозоопарк" / Cryptozoo (США, 2021) забросит зрителя в Калифорнию образца 1970 года. Пока молодежь практикует свободную любовь и протестует против истеблишмента и вьетнамской войны, в подполье разворачивается еще одна тайная борьба. Ветеринар Лорен Грей ищет криптидов – существ, существование которых наука отрицает – и охраняет их от злых глаз в "Криптозоопарке". Но после неожиданных гостей в ее заповеднике исследовательница думает об открытии заведения миру – чтобы научить людей и фантастических созданий сосуществовать.

Ну а меломанов порадуют показы на больших экранах записи концерта группы Linkin Park 26 июля 2008 года в английском городе Милтон Кейнз – Linkin Park: Road to Revolution: Live at Milton Keynes. Являясь частью тура Project Revolution, этот концерт стал одним из крупнейших и лучших в летнем туре группы 2008 года. Тысячи киловатт звука, огромные толпы фанатов на крупнейшей концертной площадке Европы и восемнадцать бесспорных хитов одной из самых популярных рок-групп современности – это Road To Revolution.

Что нового онлайн с 18 ноября

Весьма вовремя с приходом по-настоящему зимних холодов, онлайн ожидается сразу несколько интересных новинок. Так, на Hulu 17 ноября стартовал супергеройский анимационный сериал "Хит-Манки" / Hit-Monkey (США, 2021), ориентированный на взрослую аудиторию. Зрителей ждет трагическая история самца японской снежной макаки, превратившегося в смертоносного охотника на убийц, после того как ему явился призрак Брайса (его озвучивает Джейсон Судейкис) – спасенного им однажды киллера. Главные герои, объединенные таинственной связью, должны отомстить злодеям за содеянное.

19 ноября на Netflix выйдут сразу 10 эпизодов научно-фантастического сериала "Ковбой Бибоп" / Cowboy Bebop (США, 2021), являющегося адаптацией одноименного японского аниме-сериала. Сериал описывает приключения разношерстной команды охотников за головами, преследующих преступников по всей солнечной системе. Главную роль в сериале исполнил Джон Чо, известный по сериям фильмов "Стартрек" и "Гарольд и Кумар".

Одновременно 19 ноября на Netflix выйдет шестисерийный хоррор-сериал "Зов ада" / Hellbound (Южная Корея, 2021). По сюжету сериала, по всему миру происходит загадочный феномен – некоторые люди начинают слышать предсказание о своей смерти, и вскоре за ними приходят злобные существа, которые убивают и утаскивают в ад. Лидер набирающего популярность культа считает происходящее божественным откровением.

Кроме того, 19 ноября на Netflix выйдет драматический музыкальный фильм "Тик-так, бум!" / Tick, Tick... Boom! (США, 2021) с Эндрю Гарфилдом ("Социальная сеть", "Новый Человек-паук") в главной роли. Фильм расскажет реальную историю американского композитора и драматурга Джонатана Ларсона, известного исследованием социальных проблем в своих работах. Он получил три посмертные премии Тони и посмертную Пулитцеровскую премию за рок-мюзикл "Богема" – на пике успеха, композитор скончался в возрасте 35 лет из-за врачебной ошибки.

Стоит отметить, что фильм был весьма тепло принят критиками – на IMDb у него оценка 8,5 из 10, на Rotten Tomatoes – 89% одобрения, а на Metacritic – 75 баллов из 100.

Также 19 ноября на Amazon Video выйдут первые три эпизода фэнтези-сериала "Колесо времени" / TheWheelofTime (США, 2021) с Розамунд Пайк в главной роли ("Исчезнувшая", "Аферистка", "Опасный элемент"). Сериал основан на цикле "Колесо Времени" Роберта Джордана, который повествует о простых юношах из небольшой деревни, на которых начинает охотиться Темный и его приспешники. В центре сюжета сериала – владеющая магией Морейн Дамодред из могущественного женского ордена Айз Седай, которая отправляется вместе с ребятами в опасное путешествие, чтобы оберечь их и доставить в единственное безопасное место – Тар Валон.

Кроме того, зрителей у малых экранов ждут новые сезоны популярных сериалов:

Подростковая драма с элементами мистики "Ривердэйл" / Riverdale (США, 2017-), 6 сезон, 16 ноября, Netflix

(США, 2017-), 6 сезон, 16 ноября, Netflix Супергеройский сериал по комиксам DC "Флэш" / The Flash (США, 2014-), 8 сезон, 16 ноября, The CW

(США, 2014-), 8 сезон, 16 ноября, The CW Криминальный документальный сериал "Король тигров" / Tiger King (США, 2020-), 2 сезон, 17 ноября, Netflix

(США, 2020-), 2 сезон, 17 ноября, Netflix Космическая сага "Звездный путь: Дискавери" / Star Trek: Discovery (США, 2017-), 4 сезон, 18 ноября, Paramount+/Netflix

(США, 2017-), 4 сезон, 18 ноября, Paramount+/Netflix Комедийный псевдоисторический сериал с Эль Фэннинг и Николасом Холтом о российской императрице Екатерине "Великая" / The Great (США, 2020-), 2 сезон, 19 ноября, Hulu

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

***

Напомним, поскольку на большей территории Украины, в том числе в Киеве, действует "красная" карантинная зона, работа кинотеатров в таких регионах возможна только при наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление) у всего персонала и всех посетителей. В остальных регионах кинотеатры могут работать при ограниченной заполняемости залов 2/3, дополнительные условия для зрителей не выдвигаются.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко

