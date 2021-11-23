Космический вестерн "Ковбой Бибоп": почему новый сериал Netflix вызвал столько споров

В конце прошлой недели Netflix выпустил свой очередной громкий сериальный проект – нео-нуарный космический вестерн "Ковбой Бибоп", основанный на одноименном японском аниме-сериале. В итоге десятисерийный проект получил кардинально противоположные отзывы. Разбираемся, почему так получилось.

Опыт показывает, что любой ремейк проекта с большой армией поклонников, а также экранизации и перезапуски, получают негативные отзывы от фанатов оригинала. И научно-фантастический сериал "Ковбой Бибоп" / Cowboy Bebop (США, 2021), сразу 10 эпизодов которого вышли 19 ноября на Netflix, не стал исключением.

Японский аниме сериал в жанрах нео-нуар / космический вестерн "Ковбой Бибоп" выходил на экраны в конце 90-х годов, и с тех пор он плотно засел в топ-50 лучших сериалов по версии пользователей сайта IMDb. Несмотря на большой успех среди зрителей далеко за пределами Японии, аниме-сериал оказался сравнительно непродолжительным. А потому новость о том, что Netflix выпустит его адаптацию с живыми актерами, вызвала небывалый ажиотаж.

Тем не менее, после выхода нового сериала фанаты оригинала остались очень недовольны. Они критиковали адаптацию за потерю фирменного стиля, недостаточное раскрытие персонажей и непоследовательность в следовании оригинальному сюжету. Так, примерно после третьего эпизода события начали развиваться совершенно иначе, главные герои были несколько изменены (например, Джет Блэк в новой версии обзавелся ворохом семейных проблем), да и общая атмосфера стала не такой тягучей, уйдя в пользу динамики и комичности. Хотя критики отмечали, что создатели сериала во многом старались отдать дань уважения оригиналу – привлечения автора оригинального саундтрека Ёко Канно, сохранение стилистики титров и аналогичная завязка сюжета, все же новый проект оказался во многом отличным от оригинала. И именно этот факт "оскорбил чувства" многих преданных фанатов. Мол, вы уж определитесь – либо вы следуете канону до конца, либо делаете что-то совершенно новое.

А вот тем, кто не смотрел оригинальный аниме-сериал, версия "Ковбой Бибоп" образца 2021 года "зашла" куда больше. Вот и автор данного обзора не был знаком с оригиналом до выхода сериала, потому смог воспринимать его без сравнений и оглядки назад, а таким, какой он есть. Тем более, что для понимания сюжета не обязательно было иметь подготовительную теоретическую базу – все необходимые детали раскрывались по ходу сериала.

Итак, о чем же сериал? События "Ковбой Бибоп" разворачиваются в постапокалиптическом 2071 году. Из-за некой катастрофы (так и не понятно, какой именно) Земля оказалась практически безжизненна, а выжившие жители планеты расселилось по другим объектам Солнечной системы. Потому, по крайней мере в сериальной версии, каждое новое общество чем-то напоминает ту или иную часть Земли. Здесь вам и Новая Европа, и Новая Тихуана, и многое другое. В общем, раздробленные переселенцы явно испытывали серьезную ностальгию, попутно отстаивая свои собственные интересы.

И вот во всем этом космическом хаосе небывалую популярность обрела профессия охотника за головами, которых здесь именуют "космическими ковбоями". Они путешествуют по Солнечной системе в поисках преступников, за поимку которых живыми назначена награда. Именно этим зарабатывает себе на жизнь экипаж межпланетного корабля под названием Bebop. Эту концепцию сериал полностью перенял у оригинала.

Однако если в оригинальном аниме-сериале было четыре главных персонажа и собака, по итогам первого сезона Netflix полноценно представил зрителям только троих. В этой версии центральным персонажем стал загадочный Спайк Шпигель (его играет Джон Чо из "Стартрека" и "Гарольда и Кумара") – бывший член преступного Синдиката, которому надоело убивать и он начал новую жизнь, скрывая прошлое. Именно вокруг его истории, включая заклятых врагов и большую любовь (стоит отметить, не самый удачный и актуальный для 2021 года персонаж), вращается основной сюжет.

Другие два персонажа – бывший коп Джет Блэк (Мустафа Шакир) и очнувшаяся после долгого криогенного сна Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда) – были отодвинуты на второй план. Именно к изображению последних и была обращена критика фанатов оригинала. Что ж, возможно, они и правда стали менее сложными и интересными, но для тех, кто не знаком с оригиналом, это не составило проблемы. Просто это была совершенно другая история, которая также имеет право на существование.

А вот пес Айн, который в оригинальном аниме был представлен как секретный лабораторный эксперимент с уникальными умственными способностями, в новом сериале так и остался миленьким корги, от которого практически никакой пользы и не было. Ну, кроме тонны умиления для любителей песиков.

Четвертый "человеческий" персонаж – эксцентричный гениальный компьютерный хакер-подросток Эдвард – появился в кадре буквально на последней минуте сериала. Вероятно, создатели изначально задумывали второй сезон, однако учитывая реакцию зрителей и критиков (на всевозможных киноагрегаторов у него весьма средние оценки), его существование пока что остается под вопросом.

Тем не менее, хотелось бы немного встать на защиту сериала в контексте того, что он проигрывает конкуренцию оригиналу и не полностью ему следует. А вообще, стоило ли делать новый проект полной копией аниме более чем двадцатилетней давности? Да и еще с учетом того, что теперь его снимали не японцы, а американцы? Интересно ли вообще фанатам оригинала смотреть полностью идентичную историю, заранее зная, как будут развиваться события? Или, может, лучше абстрагироваться и попробовать воспринимать его как отдельный проект?

С другой стороны, в какой-то мере сериал весьма справедливо получает средние отзывы критиков. Да, здесь стильная дорогостоящая картинка, с атмосферным саундтреком и хорошими актерами, а к работе к нему подключены не последние люди в индустрии. Одновременно, многое в сериале выдалось несколько "пресным". Да, здесь есть зрелищные драки под джазовую музыку и годные комичные моменты, но в целом сериал вряд ли сможет претендовать на звание шедевра. Тем не менее, если выключить в себе сноба, он отлично подойдет для сериального марафона выходного дня для тех, кому нужно что-то в духе "Стражей галактики".

PS: Для тех, кто все же захочет сравнить новинку с оригиналом, скажем – на Netflix также есть аниме-сериал "Ковбой Бибоп" образца 90-х.

О других киносериальных новинках недели читайте в нашем обзоре.

Автор: Марина Григоренко

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