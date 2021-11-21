"Мой сын": стоит ли смотреть триллер-ремейк с Джеймсом МакЭвоем в главной роли (обзор)

В украинский кинопрокат вышел детективный триллер "Мой сын". Интересно, что эта лента – британский ремейк франко-бельгийского фильма 2017 года. Кому же пришла в голову такая идея? Постановщик обеих картин – Кристиан Карион. В первой главные роли сыграли Гийом Кане и Мелани Лоран, во второй - Джеймс МакЭвой и Клэр Фой.

"Мой сын" - это фильм-импровизация, фильм-эксперимент, ведь актер МакЭвой специально не получал сценарий, не учил его, он не знал, чем закончится каждая сцена.

По сюжету, вечно занятый отец Эдмонт (Джеймс МакЭвой) развелся со своей женой Джоан, он редко видится с их общим сыном Итаном. Но в один день жизнь разворачивается на 180 градусов, подтолкнув главного героя триллера к переосмыслению всего, - его единственный 7-летний ребенок исчезает из детского лагеря. Чем закончатся поиски, увенчаются ли они успехом, смогут ли родители увидеть своего сына снова живым? И почему детектива отстраняют от расследования дела, а отец решается на самосуд?

Читайте также"Хороший, плохой, коп": спасло ли боевик появление "спартанца" Джерарда Батлера (рецензия)И Джеймс МакЭвой, и Клэр Фой – прекрасные актеры, но почему-то создатели фильма не проработали раскрытие их персонажей. Зритель так мало знает о совместной жизни Эдмонта и Джоан, ему не объясняют, чем сейчас живет каждый из них, как они докатились до такой жизни. Конечно, можно понять, что постоянная занятость и командировки главного героя стали причиной развода. Но вот непонятно, почему он не виделся с сыном, почему даже на день рождения единственного ребенка он не мог приехать. Остается загадкой и чересчур спокойное поведение матери сына, при просмотре некоторых эпизодов даже проскакивает мысль, что и она причастна к исчезновению собственного чада.

Сравнивая оба фильма – и 2017-го, и 2021-го годов, - отметим, что и в изначальной ленте раскрытие героев вызывает слишком много вопросов. Но в первом триллере хотя бы лица персонажей видны, а во втором везде полумрак, разглядеть их глаза – сложная задача.

"Мой сын" построен скорее не на диалогах, а на поисках, рысканиях, бегах. Все эти действия главного героя Эдмонта сопровождаются депрессивно-прекрасными осенними пейзажами Шотландии. Кажется, что осенняя природа в ленте 2021 года – это еще одно действующее лицо, и его оператор очень часто снимал крупным планом. Вот горы, нагнетающие страх и переживания, вот лишенный листвы серый лес, наталкивающий на мысли о том, что 7-летнего мальчика убили, вот беспрерывно барабанит дождь, подчеркивая подавленное состояние растерянных родителей, а темная вода реки и вовсе пугает, особенно когда туда отправляют водолазов на поиски пропавшего ребенка. Конечно же, визуальный ряд триллера усиливает и соответствующая спокойная и как будто гипнотизирующая музыка. Отметим, что в фильме 2017 года была снята зимняя Франция.

Остановимся на жанре фильма – детективный триллер – и сразу же раскритикуем его. От детектива здесь какие-то не совсем понятные умозаключения главного героя, которые в итоге все-таки приводят его к обидчикам сына. Но как-то мало зацепок, улик, причинно-следственных связей показывает режиссер ленты. Зритель как будто не причастен к поискам ребенка, а уже видит лишь их результат. А это для детективного жанра недопустимо. Касательно триллера тоже есть вопросы, ведь кинокартина не вызывает всю палитру чувств – тревожного ожидания, волнения и страха одновременно. Многие интригующие детали фильма и вовсе оказались пшиком: зритель связывает исчезновение мальчика с работой Эдмонда, а отстранение от дела детектива тоже не находит объяснения и продолжения. Финал "Моего сына" также не совсем понятен.

Читайте также"Плохой сосед" поставит крест на прежней жизни: рецензия на камерный фильмТема фильма – исчезновение ребенка – заезженная и далеко не новая. Сравнив эту ленту, например, с "Подменой" Клинта Иствуда с Анджелиной Джоли в главной роли, понимаешь, что картина Кристиана Кариона сильно проигрывает во многих моментах. Вспомним и триллер Дени Вильнева "Пленницы", где разыгрывается похожий сюжет, но там головоломок и загадок сколько, что сюжет получился очень динамичным и интригующим.

Зрителю "Моего сына" намекают, что ты можешь быть успешным и реализованным в профессии, но ты упускаешь самое главное в жизни – времяпровождение с семьей. Об этом свидетельствуют кадры с главным героем, когда он просматривает семейные видео с сыном и начинает плакать. Зрителю тоже сложно здесь не растрогаться и не пустить слезу. После просмотра триллера действительно хочется тут же позвонить своим родным.

"Мой сын" — это скорее не фильм-триллер, а попытка обсудить со зрителем родительскую тему, тему ответственности и искупления вины за упущенные ценные моменты.

Автор: Ольга Робейко

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