Что посмотреть на выходных: новый фильм Гая Ричи в кинотеатрах и «Армия мертвецов» Зака Снайдера онлайн

Украинские кинотеатры постепенно приходят в себя после очередного локдауна. Одновременно и мировая киноиндустрия начинает поставлять на рынок долгожданные достойные внимания новинки. Не отстают от них и многочисленные стриминговые сервисы, которые с началом пандемии сумели существенно расширить аудиторию. Потому и в кинотеатрах, и онлайн в ближайшие выходные будет что посмотреть.

Что нового в кинотеатрах с 13 мая

Безусловно, главной кинопремьерой недели станет новый фильм от короля криминальной комедии Гая Ричи «Гнев человеческий» / Wrath of Man (Великобритания, США, 2021) с Джейсоном Стейтемом. Изначально долгожданная новинка от звездного дуэта, в свое время подарившего зрителям такие культовые картины, как «Карты, деньги, два дымящихся ствола» и «Большой куш», должна была выйти в украинский кинопрокат 22 апреля, однако из-за столичного локдауна киноманам пришлось ждать аж до 13 апреля.

Новая лента от режиссера «Джентльменов» и «Шерлока Холмса» рассказывает о загадочном европейце по имени Хилл, который устраивается на работу в крупную инкассаторскую компанию, ежедневно перевозящую десятки миллионов долларов по улицам Лос-Анджелеса. Недавно компания стала жертвой нападения более чем подготовленной, сплоченной и жесткой банды, и у Хилла есть свои причины, чтобы найти и наказать всех причастных. Для этого он готов перевернуть улицы города, который неизбежно познает гнев человеческий.

«Гнев человеческий» стал первым фильмом Гая Ричи, действие которого происходит в США, и четвертой совместной работой с Джейсоном Стейтемом. В американский прокат фильм вышел 7 мая, и у нас уже есть отзывы. В частности, по итогам первого дня проката на Rotten Tomatoes критики оценили фильм в 70% свежести, тогда как зрители были куда более благосклонны – 94% положительных откликов. При этом на IMDb фильм получил от аудитории довольно высокий рейтинг 7,4 балла. Критики в свою очередь отмечают, что фильм вышел как раз таким, каким его ожидали фанаты классического Гая Ричи и Джейсона Стейтема, а потому они точно не будут разочарованы.

Кроме Стейтема в фильме снялись: Холт МакКеллани, Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Эдди Марсан, Ниам Алгар, Лайн Рени, Джеффри Донован, Лаз Алонсо и Post Malone. Подробнее об их персонажах можно прочитать в нашем отдельном материале.

Также на этой неделе до кинотеатров наконец доберется очередной, уже девятый по счету фильм ужасов в рамках серии «Пила», которая, к слову, признана самой кассовый хоррор-франшизой всех времен. Фильм под названием «Пила: Спираль» / Spiral: From The Book of Saw (США, 2021) должен был выйти на «большие экраны» ровно год назад, однако пандемия спутала все планы.

На этот раз в центре сюжета окажется дерзкий детектив Эзикиел «Зик» Бэнкс, работающий в тени уважаемого ветерана и одновременно своего отца Маркуса Бэнкса. Однажды Зик и его напарник берут на себя мрачное расследование убийств, которые необъяснимо напоминают об ужасном прошлом города. Невольно погружаясь все глубже в эту тайну, Зик оказывается в центре извращенной игры жестокого убийцы.

Режиссером картины стал американец Даррен Линн Боусман, который до этого снял 2, 3 и 4 части франшизы «Пила».

Главные роли в фильме исполнили легенда кино Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Омерзительная восьмерка», «Звездные войны», а также Ник Фьюри во множестве фильмов кинематографической вселенной Marvel) и комик Крис Рок («Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Доктор Дулиттл»), который еще и придумал сюжет к новой части «Пилы».

Еще один фильм ужасов в киноменю на неделю – «Нечестивые» / The Unholy (США, 2021). События картины разворачиваются в маленьком провинциальном городке в Новой Англии, который всколыхнул ряд сверхъестественных событий. Один из журналистов берется за расследование этих необычных явлений с надеждой спасти собственную карьеру. Однако дело, которое должно было принести ему славу, вскоре обратилось в настоящий кошмар.

Главную роль в фильме исполнил звезда сериалов «Сверхъестественное» и «Ходячие мертвецы» Джеффри Дин Морган. В американский прокат фильм вышел в начале апреля 2021 года, получив в целом не самые лучшие отзывы, что не особо удивляет, учитывая избитость жанра, в котором нынче очень сложно предоставить что-то оригинальное.

Кроме того, с 13 мая в украинских кинотеатрах начнут показывать драму «Неизведанная земля» / Land (США, Великобритания, Канада), ставшую режиссерским дебютом для актрисы Робин Райт («Форрест Гамп», «Чудо-женщина», «Карточный домик»). Фильм рассказывает о женщине по имени Иди (ее роль играет сама Робин Райт), которая после трагических событий в жизни совсем потеряла связь с окружающим миром. Чтобы найти силы начать все сначала, она отправляется в строгий живописный край Скалистых гор. Однако она даже не подозревает, как одно решение способно изменить всю ее жизнь.

Фильм вышел в американский прокат в феврале 2021 года и успел получить по большей мере положительные отзывы. Так, на Rotten Tomatoes он получил рейтинг 66% свежести, а на IMDb – 6,6 баллов из 10.

Киногурманов на этой неделе ждет сразу несколько фестивальных событий. Во-первых, это фестиваль «Французская весна 2021. Она создает кино», в рамках которого в столичном кинотеатре «Жовтень» покажут шесть лучших фильмов от французских женщин-режиссеров, снятых в последние годы.

Так, драма «Ослепленные» Сары Суко рассказывает о борьбе за свободу девушки, чьи родители попали в сектантскую религиозную общину. Среди актеров ленты такие звезды, как Камилль Коттен («Убивая Еву», «Одной волшебной ночью»), Жан-Пьер Дарруссен («Обещание на рассвете») и Эрик Каравака («По воле божьей»).

Комедия-участник Одесского международного кинофестиваля 2020 «На диване в Тунисе» Манель Лабиди рассказывает о женщине-психоаналитике, которая возвращается из Парижа в родной Тунис с мечтой о собственной практике, однако сталкивается с рядом бюрократических проблем и колоритными пациентами. Главную героиню играет Голшифте Фарахани («Патэрсон»).

Также в программу вошла анимационная картина «Ласточки Кабула» от Забу Брайтман и Элеи Гобе-Мевеллек – номинант программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2019. События ленты разворачиваются в Кабуле летом 1998 года: власть принадлежит тоталитарному режиму талибов, царит религиозный фанатизм, а женщины вынуждены полностью прятать лицо.

Похожая проблематика присутствует и в драме «Папича» Мунии Меддур: Алжир, 1997 год, на каждом шагу террористы, которые хотят установить власть исламского государства. Во времена, когда женщин угнетают и контролируют, молодая студентка восхищенно готовит показ мод. В ролях Лина Кудри («Особенные») и Ширин Бутелла («Люпен»).

Драма «Щекотка» Андреи Бескон и Эрика Метайе рассказывает о девушке, которую изнасиловали в 8-летнем возрасте. Повзрослев, она погружается телом и душой в свою карьеру танцовщицы, пытаясь разобраться с прошлым. В 2019 году лента получила Премию «Сезар» за лучшие роль второго плана и адаптированный сценарий.

Также в подборку «Она создает кино» вошла историческая мелодрама «Портрет девушки в огне» с Адель Энель («Хэппи-энд») и Ноэми Мерлан («Клубничка»). Историческая мелодрама Селин Сьяммы рассказывает о любви двух женщин в Бретани конца XVIII века. Лента отмечена премиями Каннского кинофестиваля и Европейской киноакадемии за лучший сценарий и признана лучшим фильмом 2020 года по версии Rotten Tomatoes.

Кроме того, с 13 по 19 мая в Киеве пройдет ежегодный Фестиваль американского кино «Независимость», в рамках которого киноманам покажут самые интересные новинки игрового и документального независимого кино из США.

В частности, в рамках фестиваля покажут драму Ли Исаака Чанга «Минари» о попытках семьи корейских эмигрантов построить свою американскую мечту. Картина получила в этом году немало престижных наград и номинаций, включая победу на «Золотом глобусе» в категории лучший фильм на иностранном языке.

Биографическая драма «Глории» расскажет о жизненном пути знаменитой американской феминистки Глории Стайнем, которая борется за права женщин по всему миру начиная с 60-х годов прошлого века и по сей день. В фильме покажут пять фигур Глории, которые познакомят зрителя с различными этапами ее жизни: юность в Индии, основание журнала «Мисс» в Нью-Йорке, влиятельная роль в развитии движения «За права женщин» в 1960-х и в дальнейшем. Главные роли в фильме исполнили Джулианна Мур, Алисия Викандер, Жанель Моне и другие.

Вестерн «Мир грядущий» расскажет романтическую историю двух женщин-поселенок, чья простая дружба вскоре переросла в настоящую страсть. Главные роли в фильме исполнили Ванесса Кирби и Кэтрин Уотерстон.

Если вы по какой-то причине еще не успели посмотреть музыкальную драму «Звуки металла» с номинантом на «Оскар-2021» Ризом Ахмедом, то сейчас самое время. Вас ждет история панк-барабанщика Рубена, который ощущает постепенную потерю слуха. Осознавая неотвратимость полной глухоты, Рубен понимает, что его музыкальная карьера, а вместе с ней и жизнь находятся под угрозой.

Комедийная драма «Мэйнстрим» от Джии Копполы (самой младшей из той самой легендарной кинодинастии) расскажет о девушке по имени Фрэнки (ее роль исполнила подросшая дочь Умы Турман и Итана Хаука – Майя Хоук), которая застряла на позиции бармена в локальном стендап-клубе. Вместе с товарищем Джейком она постоянно задается вопросами ценностей современного общества, пока не встречает таинственного Линка в исполнении Эндрю Гарфилда – парня, который, кажется, живет вне всяких социальных правил. Фрэнки так вдохновляется, что решает снять его анти-мейнстримные убеждения на видео и выложить в сеть. Мировая премьера фильма состоялась на 77-м Венецианском кинофестивале.

Также в рамках фестиваля покажут социальную драму «Суррогат». По сюжету фильма, веб-дизайнер из Бруклина с удовольствием соглашается стать суррогатной мамой и донором яйцеклетки для своего лучшего друга и его мужа. Однако на двенадцатой неделе беременности дородовой тест возвращается с неожиданными результатами, что ставит героев перед сложным моральным выбором.

Драма «Никогда, редко, иногда, всегда» также затронет тему материнства, но на этот раз подросткового. Семнадцатилетняя девушка узнает, что она беременна, и твердо решает сделать аборт. Однако осознав, что в родной Пенсильвании ей это так просто не удастся, она в компании кузины отправляется в Нью-Йорк.

Также в рамках фестиваля покажут ретроспективу Дэвида Линча – зрители смогут увидеть на «большом экране» сразу три фильма культового режиссера: «Синий Бархат», «Дикие сердцем» и «Малхолланд Драйв».

Кроме того, с 13 по 19 мая украинских киноманов ждет еще одно фестивальное событие – Каннский фестиваль короткометражных фильмов. Зрителям покажут подборку из семи фильмов производства США, Канады, Гонконга, Аргентины, Румынии и Словении, показанных на одном из самых известных кинофестивалей мира в 2020 году. Это драматические истории о несчастных семьях, измене и трудности любви во всех ее проявлениях, безумная анимация, и даже комедия от голливудского режиссера с Уиллом Феррелом в главной роли.

Что нового в онлайн с 13 мая

Почувствовав дыхание HBO Max и Disney+ в спину, крупнейший стриминговый сервис Netflix принялся с особым упорством пополнять свою библиотеку (даже заключив долгосрочный договор с Sony). И если громких сериальных проектов на этой неделе там запланировано не так уж много, то полнометражных новинок будет более чем достаточно.

Во-первых, 14 мая выйдет долгожданный боевик с элементами фильма ужасов «Армия мертвецов» / Army of the Dead (США, 2021) от Зака Снайдера («300 спартанцев», «Рассвет мертвецов», «Хранители», «Запрещенный прием», «Лига справедливости Зака Снайдера»). Фильм расскажет о группе наемников, которые устраивают ограбление казино в Лас-Вегасе во время нашествия зомби. Главную роль в фильме исполнил Дейв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики» в киновселенной Marvel).

Еще одна долгожданная полнометражная новинка от Netflix от 14 мая – детектив «Женщина в окне» / The Woman in the Window (США, 2021) от Джо Райта («Гордость и предубеждение», «Солист», «Темные времена»). Картина должна была увидеть мир еще осенью 2019 года, однако ее релиз перенесли сначала из-за провальных тест-просмотров, а затем из-за COVID-19. В итоге фильм переработали, а права на него достались Netflix.

Фильм расскажет о женщине с агорафобией (боязнь открытого пространства), на глазах которой совершается жестокое преступление. Главные роли исполнили Эми Адамс («Афера по-американски», «Крученый мяч», «Лига справедливости», «Мастер»), Уайатт Рассел («Черное зеркало», «Сокол и Зимний солдат», «Оверлорд»), Энтони Маки (Сокол / Капитан Америка в киновселенной Marvel), а также легенды Голливуда – Гэри Олдмен и Джулианна Мур.

Также 14 мая не Netflix появится первый сезон биографического мини-сериала «Хэлстон» / Halston (США, 2021) об американском модельере Рое Хэлстоне Фроуике, известном как Хэлстон, который приобрел международную известность в 1970-х годах. Его минималистский и чистый дизайн, часто сделанный из кашемира или ультразвука, был новым явлением на дискотеках середины 1970-х и переопределил американскую моду. Главную роль в сериале исполнил Юэн Макгрегор («Трейнспоттинг», «Звездные войны», «Ангелы и демоны», «Фарго»).

Кроме того, в воскресенье, 16 мая, Netflix вывалит целую пачку фильмов на любой вкус, выпущенных в прошлые годы другими киностудиями, в том числе:

стильная научная фантастика «Из машины» / Ex machina (2014) с Алисией Викандер, Оскаром Айзеком и Доналом Глисоном

(2014) с Алисией Викандер, Оскаром Айзеком и Доналом Глисоном оскароносная драма «Горбатая гора» / Brokeback Mountain (2005) с Хитом Леджером, Джейком Джилленхолом, Мишель Уильямс и Энн Хэтэуэй, считающаяся «первым в истории кино гей-вестерном»

(2005) с Хитом Леджером, Джейком Джилленхолом, Мишель Уильямс и Энн Хэтэуэй, считающаяся «первым в истории кино гей-вестерном» триллер «Переводчица» / The Interpreter (2005) с Николь Кидман

(2005) с Николь Кидман эротическая мелодрама «Пятьдесят оттенков серого» / Fifty Shades of Grey (2015) с Дакотой Джонсон и Джеми Дорнаном

(2015) с Дакотой Джонсон и Джеми Дорнаном фантастический боевик «Побег из Нью-Йорка» / Escape from New York (1982) от режиссера Джона Карпентера с Куртом Расселлом в главной роли

(1982) от режиссера Джона Карпентера с Куртом Расселлом в главной роли биографическая драма «Октябрьское небо» / October Sky (1999) о сыне американского шахтера, который, будучи подростком, под впечатлением от запуска советского спутника решил построить ракету

(1999) о сыне американского шахтера, который, будучи подростком, под впечатлением от запуска советского спутника решил построить ракету драма «Потерянный рейс» / United 93 (2006), в основе которой лежит трагическая история захвата террористами самолета рейса United Airlines-093 во время терактов 11 сентября 2001 года

(2006), в основе которой лежит трагическая история захвата террористами самолета рейса United Airlines-093 во время терактов 11 сентября 2001 года нашумевшая киноэпопея «Отрочество» / Boyhood ( 2014), повествующей об истории жизни мальчика по имени Мейсон – съемки которой длились целых 11 лет

2014), повествующей об истории жизни мальчика по имени Мейсон – съемки которой длились целых 11 лет анимационный фильм «Пигвины Мадагаскара» / Penguins of Madagascar (2014)

(2014) романтическая комедия «40 дней и 40 ночей» / 40 Days and 40 Nights (2002) с Джошем Хартнеттом и Шэннин Соссамон

(2002) с Джошем Хартнеттом и Шэннин Соссамон детективная комедия «Призрачный патруль» / R.I.P.D.: Rest in Peace Department (2013) с Райаном Рейнольдсом и Джеффом Бриджесом

Также 14 мая на Amazon Prime выйдет первый эпизод исторического сериала «Подземная железная дорога» / The Underground Railroad (США, 2021), являющегося адаптацией одноименного романа лауреата Пулитцеровской премии Колсона Уайтхеда. В сериале показана альтернативная версия США середины XIX века, в центре событий которой – двое рабов, пытающихся сбежать с плантации. Они следуют по так называемой Подземной железной дороге – вымышленной транспортной системе, дополненной секретными маршрутами и убежищами.

Помимо этого, у вас есть возможность посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели: экшн-триллер «Те, кто желают моей смерти» с Анджелиной Джоли, фантастический триллер «Поколение Вояджер» с Лили-Роуз Депп и Колином Фарреллом, драму «Отец» с Энтони Хопкинсом, фантастический боевик «Мортал Комбат», криминальный боевик «Гениальное ограбление», фантастический фильм «Дорога хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли, историческую драму «Минамата» с Джонни Деппом и другие. Также зрителей ждут новые эпизоды сериалов, о которых мы писали в предыдущих обзорах.

Марина Григоренко

