Уже совсем скоро на экраны выйдет долгожданная четвертая совместная работа Гая Ричи и Джейсона Стейтема "Гнев человеческий".

Недавно стало известно, что новый фильм Гая Ричи - экшн-триллер "Гнев человеческий" с Джейсоном Стейтемом - появится в украинских кинотеатрах значительно раньше, чем ожидали многие скептики - уже 22 апреля 2021 года.

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Пока все ждут первые промо-материалы, чтобы понять на что похожа новая картина от режиссера "Джентльменов", мы вместе с "Вольга Украина" решили вспомнить три первых криминальных фильма культового британского автора - "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер".

Ведь они не только открыли миру фирменный стиль и бренд "кино от Гая Ричи", но и нетипичного британского актера Джейсона Стейтема, который не учился ни в каких "королевский академиях", а был бывшим спортсменом, моделью и уличным торговцем, способным уговорить практически любого на что угодно.

Сам Гай Ричи в первых разговорах с американской прессой о "Гневе человеческом" (который является первым "американским" фильмом режиссера) и своем воссоединении с Джейсоном Стейтемом не скрывает собственную гордость первооткрывателя: "Это же я в свое время открыл Джейсона Стейтема, сняв его в своем первом фильме "Карты, деньги, два ствола", и в следующих двух. Поэтому, конечно, рано или поздно мы бы снова встретились на съемочной площадке. У него был свой путь, у меня - свой, но линии должны были пересечься. Для меня превращение Джейсона в настоящую суперзвезду - абсолютно логично. Он талантлив, дисциплинирован и харизматичен. И вот, негодяй, за более чем 20 лет знакомства - совершенно не постарел!". Последний пассаж, безусловно, в точку.

В Украине первые фильмы Гая Ричи куда более известны и популярны, в отличие от США. Вот о них и поговорим. Пересказывать сюжеты столь популярного кино нет смысла, поэтому расскажем об истории создания "козырей" Гая Ричи.

"Карты, деньги, два ствола" ( Lock Stock and two smoking barrels ), 1998 год

Полнометражный дебют Гая Ричи, появившийся из короткометражки автора "Трудное дело", оказался в британских кинотеатрах в августе 1998 года, получив восторженные отзывы местной прессы, для которой Гай Ричи стал вторым глотком свежего воздуха после появления Дэнни Бойла. Местные критики справедливо полагали, что наконец британское кино имеет более современный взгляд, без экранизаций классики или социальной драмы. Фильм, чье название "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" несет в себе две идиомы - "все и сразу" и "явное доказательство", был снят менее чем за 1 миллион фунтов стерлингов, собрав в прокате 25 миллионов, что тогда считалось безоговорочным успехом для независимого фильма со взрослым рейтингом.

Гай Ричи продюсировал фильм вместе со своим товарищем Мэттью Воном, который сам позже стал известным режиссером, а помогла им в этом трудном деле Труди Стайлер - жена рок-звезды Стинга, который сыграл небольшую роль в фильме. Она же приложила свои связи, чтобы получить права на многие музыкальные хиты, которые прозвучали в скромном фильме. Лента получила несколько престижных наград, включая приз зрительских симпатий Британской киноакадемии.

"Карты, деньги, два ствола" стал актерским дебютом для двух давних приятелей по футболу - Джейсона Стейтема и Винни Джонса. Причем известно, что первый получил гонорар за фильм всего в 5 тысяч фунтов стерлингов. Очевидно, что сейчас, когда гонорары Стейтема исчисляются семи- и восьмизначными цифрами - за "Гнев человеческий" была получена совсем другая сумма. Но "Гнев" и не малобюджетное независимое кино.

Релиз "Карты, деньги, два ствола" в США был очень ограниченными и пришелся на февраль уже следующего, 1999 года. Здесь прием критиков был не столь же положительным, ибо не разобравшись в британском сарказме, они объявили Гая Ричи лишь "подражателем Квентина Тарантино". Хотя сейчас очевидно, что режиссеры работают в разных направлениях, пусть и близких жанрово. И хотя, возможно, массовый американский зритель и не познакомился с фильмом, зато он попался на глаза многим крупным голливудским именам, которые захотели сняться у молодого неортодоксального британского режиссера.

"Большой куш" (Snatch), 2000 год

Второй фильм Ричи получил уже бюджет в 10 миллиона долларов и кассовые сборы в 85 миллионов, которые были увеличены благодаря широкой популярности "Большого куша" на рынке домашнего видео и телевидения. Конечно, не в нашей стране всеобщего пиратства, где официального проката фильма не было. Поэтому рядовой зритель, как и раньше считает, что Брэд Питт сыграл в фильме представителя ромов, в то время как в оригинале речь шла о кочевых ирландцах - явлении менее известном у нас.

Но да, Брэд Питт рядом с Бенисио Дель Торо стали теми немногими американцами, которые не просто посмотрели "Карты, деньги, два ствола", но и влюбились в фильм. Настолько, что согласились за совершенно небольшие деньги сняться во второй работе режиссера. Ради искусства и не на такое пойдешь.

Фильм вновь был полон ярких референсов и популярной музыки, а самые идиотские ситуации, в которые попадали не самые интеллектуальные из новых персонажей Ричи, были взяты им из реальной жизни - популярного английского шоу о самых нелепых преступлениях. Потому что некоторые абсурдные вещи даже самая изощренная фантазия не напишет самостоятельно.

Для Джейсона Стейтема "Большой куш" стал лишь второй работой в кино, за которую он получил втрое больший гонорар (всего 15 тысяч). Однако роль "Турка" была высоко оценена критиками, как и то, что новичок и не собирался смущаться перед более именитыми и опытными коллегами, и очевидно имел выразительную харизму. Эта харизма и уверенность в себе наконец привлекла внимание агентов и менеджеров, которые усиленно начали работать над карьерой 33-летнего британца.

"Револьвер" (Revolver), 2005 год

"Револьвер" - остается, пожалуй, самым спорным из всех авторских фильмов Гая Ричи. Для одних - это шедевр, в котором есть четкая внутренняя логика и философия действий, другие видят только коммерческий провал и кино, которое должно было быть вторым "Большим кушем", но не стало им. Другое дело, что и не должно было быть.

"Револьвер" - совместная работа Гая Ричи с Люком Бессоном, который выступил соавтором сценария и сопродюсером ленты, получившей более значительный бюджет в 27 миллионов долларов. Сотрудничество с Бессоном тоже произошло отнюдь не спонтанно. И оно напрямую связано с Джейсоном Стейтемом, который сыграл в "Револьвере" главную роль, которую критики считают одной из лучших в его карьере. Фактически Бессон стал вторым крупным кинодеятелем, поверившим в Стэйтема, когда пригласил его на главную роль в экшн "Перевозчик".

Многие поклонники Ричи, которые ожидали после провала мелодрамы "Унесенные" (с Мадонной в главной роли) настоящего возвращения к истокам - не получили его в то мере, в какой ожидали. "Револьвер", который сложно назвать комедией, несмотря на удачные шутки, вплетенные в рассказ, собрал всего 7 миллионов долларов, получив лишь ограниченный кинотеатральный прокат. Впрочем, с тех пор "Револьвер" оброс фан-базой, цитатами и стал визитной карточкой Джейсона Стейтема, доказывающей, что он способен не только разбрасывать врагов направо и налево, иногда отпуская мета-шутки.

Уверены, что у каждого читателя найдется свой фаворит среди трех первых криминальных фильмов Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом, но то, что они достойны очередного просмотра перед тем, как пойти в кино на "Гнев человеческий" - бесспорно. И мы завидуем тем, кто увидит их впервые.

Ну а новый экшн-триллер от Гая Ричи "Гнев человеческий" стартует в украинских кинотеатрах уже 22 апреля.

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Автор: Марина Григоренко