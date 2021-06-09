Одного мужчину сняли с перил, а другого вытащили из воды.

В Киеве правоохранители спасли двух жителей столицы, которые пытались совершить суицид на Южном мосту.

Об этом в среду, 9 июня, рассказали в отделе коммуникации столичной полиции. Сначала полицейские сняли одного мужчину с перил моста, а потом работники речной полиции и спасатели на служебном катере спасли другого из воды.

О самоубийцах правоохранители узнали от очевидцев. Вначале один из прохожих позвонил на "102" и рассказал, что на Южном мосту за перилами стоит неизвестный и грозится прыгнуть в Днепр.

На место приехал экипаж работников полка полиции особого назначения, работники речной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказал заместитель командира взвода №1 роты № 4 полка особого назначения №1 ГУНП в г. Киеве Александр Бабчук, полицейские оценили риски ситуации и возможное развитие событий, а затем действовали очень быстро, ведь от их профессиональных действий зависела жизнь человека.

"Пока мы с напарником приближались к мужчине, угрожающему прыгнуть с моста, коллега служебным автомобилем ограничил дорожное движение на проезжей части. Поскольку ситуация в любой момент могла выйти из-под контроля, мы решили, что один из нас будет вести переговоры и успокаивать, а другой попытается схватить за руку и не дать упасть", - рассказал Бабчук.

Читайте такжеInstagram-блогер застрелился в прямом эфире после погони с полициейЧерез несколько минут правоохранители смогли переместить 22-летнего молодого человека на безопасное место и оставались с ним до приезда врачей.

В то же время водители, проезжающие мимо, сказали полиции, что в нескольких метрах с этого же моста упал еще один человек.

"Мы сразу подошли к месту ориентировочного падения и скоординировали спасателей, которые на служебном катере спасли 37-летнего гражданина из воды. В дальнейшем мужчину передали врачам скорой помощи, госпитализировавшим его в стационар", - сообщил заместитель командира взвода спецназовцев.

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Автор: Катерина Комолова