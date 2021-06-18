Введенная в 2017 году электронная система записи детей в детские сады эффективно работает, говорит мэр столицы.

Киев практически справился с очередью в детские сады благодаря тому, что за последние годы построили или реконструировали 33 садика.

Об этом лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Мы можем сказать, что Киев практически поборол очереди в детские сады. И столица продолжает расширять сеть дошкольного образования. Ежегодно мы строим новые и обновляем существующие сады, увеличиваем количество мест в них. Только в прошлом году в столице построили или полностью реконструировали четыре детсада. А за последние несколько лет - 33», - сообщил Кличко.

Он отметил, что внедренная в 2017 году электронная система записи детей в детские сады эффективно работает.

«Мы полностью автоматизировали процесс получения приглашения в выбранное родителями заведение. В этом году 19 тысяч детей по таким приглашениям уже зачислены в детские сады Киева. Еще 9 тысяч мест - свободны. На них разослали приглашения и ожидают ответа от родителей. Городские власти также ввели проект «Деньги ходят за ребенком», который дает родителям возможность получить компенсацию из городского бюджета за обучение детей в частных детсадах. В прошлом году таким правом воспользовались более 1,5 тысячи киевских семей», – резюмировал Кличко.

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Автор: Иван Бойко