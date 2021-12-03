Дарницкий районный суд Киева признал его виновным по всем пунктам обвинений, судебная тяжба длилась 4 года.

Убийца байкера Юрия Калиниченко Дмитрий Слепченко получил 12 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат потерпевших Станислав Иваницкий.

"Судом объявлен приговор по делу, которым Слепченко был признан виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Полгода досудебного расследования, потом 4 года судебных заседаний и вот, наконец, законное решение", - сказано в сообщении.

"Понимаем, что стороны будут обжаловать этот приговор, и рассмотрение дела продлится еще на некоторое время в апелляционной и, вероятно, кассационной инстанции, но сегодня пройден большой этап этого процесса", - подытожил он.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве бывший чемпион мира по борьбе сумо Слепченко застрелил из травматического оружия мотоциклиста Юрия Калиниченко. По данным полиции, потерпевший ехал на мотоцикле и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Байкер получил ранение, проехал несколько метров и упал. На место вызвали врачей, однако пострадавший скончался от полученных ранений. Свидетели сообщили, что злоумышленник скрылся на автомобиле Seat желтого цвета.

26 мая Слепченко добровольно пришел в полицию и заявил, что застрелил мотоциклиста в результате конфликта на дороге. Подозреваемый был арестован, но впоследствии переведен в специализированное медицинское учреждение по результатам экспертизы, заключением которой он был признан невменяемым из-за того, что после убийства байкера он якобы находится в депрессии.

14 мая 2019 г. полиция задержала Слепченка в кинотеатре в торговом центре в г. Васильков Киевской области, тогда как он, якобы по результатам экспертизы, является невменяемым и находится на лечении в психиатрическом учреждении в г. Глеваха со специальным режимом содержания, как лицо, которое представляет опасность для общества.

Правоохранители выяснили, что Слепченко неоднократно покидал лечебное учреждение, что может свидетельствовать о том, что на самом деле он не имеет психического заболевания, а лишь симулирует его во избежание ответственности за убийство.

Впоследствии также было отменено заключение экспертизы о невменяемости Слепченко.

Автор: Дмитрий Хилюк