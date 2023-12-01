На предыдущей сессии Киевсовета были увеличены расходы на ВСУ

С декабря Киев введет поощрительные выплаты жителям города, которые пойдут служить в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит вопрос материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы с декабря. Город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу", – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, что на предыдущей сессии Киевсовета были увеличены расходы на ВСУ по программе "Защитник Киева". В частности, 300 миллионов гривен дополнительно предусмотрено для воинских частей, которые обратились за помощью.

Видео дня

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко Киев увеличил расходы на поддержку сил безопасности и обороны до 6,2 млрд грн в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: