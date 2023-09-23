С 24 февраля 2022 года Киев на безопасность, оборону и обеспечение защитников и их семей потратил более 4,6 млрд грн.

Поддержка столицей ВСУ должна и дальше усиливаться, несмотря на бюрократические и политические препятствия. Об этом говорилось на совместной встрече депутатов Киевсовета с громадой под стенами Киевсовета в субботу, 23 сентября, сообщает сайт КГГА.

Как отметил во время встречи с инициативной группой киевлян секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, поддержка ВСУ со стороны города заключается в выделении средств на закупку дронов, снаряжение, обеспечение первоочередных потребностей воинских частей и т.д.

"Более 4,6 млрд грн уже потратил Киев на безопасность, оборону и обеспечение защитников и их семей с 24 февраля 2022 года. Из них: почти 3,5 млрд грн пошло в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные нужды воинских частей города, выполняющих боевые задания на передовой; более 700 млн грн на выплату материальной помощи защитникам и их семьям; 439 млн грн направлено на обеспечение квартирами защитников, их семей", – отметил Владимир Бондаренко.

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Он напомнил, что Киевсовет на этот год предусмотрел на поддержку военных в общей сложности 5 млрд грн. Еще более 2 млрд грн Киев уже потратил на устранение последствий российской агрессии.

Бондаренко также подчеркнул, что от ситуации в столице и состояния городского хозяйства во многом зависит ситуация в стране. И в вопросе поддержки ВСУ должно быть максимальное взаимодействие местной, центральной власти и общественности.

"Важно, чтобы город жил и работал на победу. Следует взвешенно подходить к решениям о поддержании жизнедеятельности города. Критическая инфраструктура, центры принятия решений, коммуникации, пути сообщения и многое другое – все это необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому бюджетное обеспечение этих направлений должно быть на необходимом уровне", - подчеркнул Владимир Бондаренко.

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