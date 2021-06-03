На месте работают полицейские, около 240 человек.

На рынке "Столичный" начались стычки между полицейскими и рейдерами. Участники конфликта применили слезоточивый газ в отношении полицейских.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области, в настоящее время на месте возникновения конфликта на рынке «Столичный» работают работники полиции.

"Сейчас там работают полицейские, около 240 человек. Открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины - угроза работнику полиции, причинение вреда работнику полиции", - сказали в полиции.

В то же время, еще предоставляется правовая квалификация и оценка действий участников конфликта.

Читайте такжеСдетонировало в руках: в киевской многоэтажке прогремел взрыв (видео)Пока пострадавших нет, но есть информация, что участниками конфликта относительно полицейских применялся слезоточивый газ.

Также в полиции прокомментировали информацию в СМИ, что якобы участники конфликта приехали БТРе на место конфликта.

"Там не БТР, там переделана машина на базе грузовика переделана под БТР, то есть это не БТР", - сказали в полиции.

При этом в полиции сказали, что пока никакого штурма на месте нет. Устанавливается количество участников конфликта.

Киев Сейчас публикует видео, на котором неизвестные выгоняют журналиста с места событий. Когда за него заступается другой работник СМИ, один из мужчин начинает его толкать.

Захват рынка "Столичный" в Киеве

3 июня в полицию сообщили, что на территории рынка "Столичный" применяют дымовые пакеты и петарды.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники и спецназовцы.

Изначально им удалось остановить противостояние между сторонами инцидента.

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Автор: Виталий Саенко