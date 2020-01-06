Шествие звездочетов и перекрытые улицы: как в Киеве будут праздновать Рождество

В то же время из-за праздничных мероприятий вблизи Софийской площади будет ограничено движение транспорта и могут закрыть пять станций метрополитена.

В Киеве завтра состоятся Шествие звездарей и рождественские концерты.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 7 января на Софийской и Контрактовой площадях продолжится Шествие звездарей, участники которого уже традиционно выйдут с ярко украшенными рождественскими звездами.

Продолжится празднование на Софийской площади рождественским концертом, на котором выступят украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль «Калина», Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня», «Веселі Вуйки», Folky Funky, СКАЙ, а затем с 21.00 - диджеи.

На Контрактовой площади также будут продолжаться праздничные народные гуляния.

В пресс-службе КГГА напомнили, что из-за праздничных мероприятий вблизи Софийской площади будет ограничено движение транспорта и могут закрыть пять станций метрополитена.

Так, с 12:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Кроме того, в КГГА отметили, что 7 января, в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Золотые ворота». В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро «Крещатик», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Площадь Незалежности».

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут курсировать с изменениями: троллейбусы № 6 - от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.