В Киеве на Рождество полиция усилит меры безопасности

Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений.

На Рождественские праздники столичная полиция усилит меры безопасности.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

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Отмечается, что работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы.

«Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений», - говорится в сообщении.

Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.

Полиция призывает киевлян и гостей столицы не нарушать общественный порядок.