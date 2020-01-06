В Киеве на Рождество полиция усилит меры безопасности
На Рождественские праздники столичная полиция усилит меры безопасности.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
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Отмечается, что работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы.
«Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений», - говорится в сообщении.
Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.
Полиция призывает киевлян и гостей столицы не нарушать общественный порядок.