ВР намерена расширить перечень инфекционных болезней, прививки против которых обязательны

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (о контроле безопасности качества медицинских иммунобиологических препаратов).

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 255 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается дополнить перечень инфекционных болезней, прививки против которых являются обязательными, такими заболеваниями как гепатит Б, гемофильные инфекции и бешенство, а также усовершенствовать систему контроля за качеством и безопасностью медицинских иммунобиологических препаратов.

Отмеченные предложения в общем соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и мирового опыта в сфере борьбы с инфекционными болезнями и не вызвали возражений во время обсуждения проекта.

В то же время некоторые сомнения высказывались что касается обязательной прививки против гемофильных инфекций в Украине всех новорожденных детей. В соответствии с рекомендациями ВОЗ введение вакцинации против гемофильных инфекций требует достаточных медицинских и эпидемиологических обоснований и наличия соответствующих финансовых ресурсов. Прививка против этой группы инфекций практикуются в 90 странах мира, однако Российская Федерация, Беларусь и много других государств не включили гемофильные инфекции в национальные календари прививок.

Недостаточно обоснованными показались народным депутатам положения статьи 13 об обязательном проведении клинических испытаний в Украине всех иммунобиологических препаратов, которые регистрируются в Украине, поскольку Законом Украины “О лекарственных средствах” установлены несколько другие принципы этой процедуры.

Дискуссию вызвали также положения законопроекта о необходимости создания в Украине нового правительственного органа для контроля за обращением иммунобиологических препаратов. По мнению членов Комитета отмеченный вопрос должен решить Кабинет Министров Украины, поскольку это требует тщательного изучения и дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Эти и другие замечания будут доработаны при подготовке проекта ко второму чтению.