В Украине зарегистрировали петицию о страховании заразившихся коронавирусом медиков

Автор петиции отмечает, что с начала эпидемии врачи составляют пятую часть всех больных.

На сайте президента Украины зарегистрировали петицию в поддержку принятия закона о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусом.

Читайте такжеЗаразившимся коронавирусом львовским медикам выплатят по 15 тысяч гривень страховкиПетиция зарегистрирована 4 мая, ее автор – Дмитрий Николенко.

Автор петиции отмечает, что с начала эпидемии врачи составляют пятую часть всех больных.

«Сегодня из 10 тысяч 400 больных 2063 – это врачи. За последние шесть суток 16 врачей умерли, выполняя свой долг, как военные на передовой», – говорится в петиции.

Состоянием на 6 мая, петицию подписали 85 человек из необходимых 25 тысяч. На сбор подписей осталось 90 дней.

Ранее УНИАН сообщал, что в Раде выступили за страхование профессиональной ответственности медработников.