Вице-президент ЛСОУ Александр Залетов отметил, что необходимо проработать положения, касающиеся посреднической деятельности в страховании.

Руководство и участники Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) приняли участие в презентации НБУ по регулированию страхового посредничества в рамках проекта новой редакции закона «О страховании».

Читайте такжеВ Нацбанке анонсировали новый закон о страхованииОб этом говорится в сообщении на сайте ЛСОУ.

На мероприятии вице-президент ЛСОУ Александр Залетов отметил, что необходимо проработать положения, касающиеся посреднической деятельности в страховании. В частности, это касается четкого описания деятельности страховых (перестраховых) брокеров и страховых агентов с целью согласования с нормами Налогового кодекса относительно необложения их деятельности НДС (ст. 196.1.3) и налогом на прибыль при реализации страховой услуги (продукта).

Также в ходе мероприятия предложено урегулировать деятельность суб-агентов, установить особенности регистрации и обучения мультиагентов и доработать требования к страхованию ответственности страховых посредников.

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Автор: УНИАН