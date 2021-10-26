Больше всего медицинских работников, которые с начала пандемии прошли оплачиваемую за средства Фонда соцстрахования самоизоляцию под меднадзором, в Житомирской области.

В случае наличия потенциального риска инфицирования после контакта с больным коронавирусной болезнью, медицинские работники проходят самоизоляцию под меднадзором.

Заработок, который они теряют за время изоляции от COVID-19, в полном объеме им компенсирует Фонд социального страхования (ФСС).

Как отмечается в сообщении на сайте Фонда, с начала пандемии Фонд принял к оплате листки нетрудоспособности, выданные медицинским работникам для прохождения самоизоляции, на общую сумму более 27 млн грн. Самоизоляцию за средства ФСС прошли 15,3 тыс. медиков.

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Больше всего медицинских работников, которые с начала пандемии прошли оплачиваемую за средства Фонда соцстрахования самоизоляцию под меднадзором, в Житомирской области – 1680 человек, в городе Киеве – 975 лиц, Одесской области – 942 лица, Черниговской области – 910 человек, Сумской области – 781 лицо, Львовской области – 775 человек и Донецкой области – 771 человек.

В Фонде напомнили, что компенсируют потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок для работников всех профессий в размере 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа. "А для медицинских работников - в размере 100%. Дата финансирования помощи от Фонда зависит от даты подачи работодателем соответствующего заявления-расчета", - отметили в ФСС.

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Автор: Ирина Погорелая