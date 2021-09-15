В ФСС напомнили, что пособия финансируются в полном объеме, однако сегодня имеются задержки в сроках выплат материального обеспечения.

В январе-августе этого года Фонд социального страхования (ФСС) принял на финансирование больничные листки, выданные в связи с беременностью и родами, на общую сумму 3 млрд 375 млн грн.

Пособия начислены для 87 604 работающих женщин за 10,2 млн дней декретных отпусков, говорится в сообщении ФСС.

Фонд финансирует это пособие для всех застрахованных лиц за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам, начиная с первого дня. В общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

Читайте такжеРасходы Фонда соцстрахования на пособия по беременности и родам по итогам полугодия увеличились на 9%"Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде", - отметили в ФСС.

Кроме того, как уточнили в Фонде, женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, листок нетрудоспособности выдается с 27 недель беременности сроком 180 календарных дней.

В ФСС напомнили, что пособия финансируются Фондом в полном объеме, однако сегодня имеются задержки в сроках финансирования материального обеспечения, связанные с непокриттям потребности в расходах поступлениями на счет ФСС.

"Так, по итогам августа 2021 года потребность в расходах на больничные, декретные, страховые выплаты и медико-социальные услуги превысила поступления на 2,3 млрд грн. Это связано с существенным ростом потребности в расходах из-за пандемии, а также падением объемов поступлений через системное снижение на протяжении нескольких лет процента доли ЕСВ, которая направляется в бюджет ФСС. В целом она была уменьшена почти на 5% - до 9,5727%", - говорится в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая