В Украине в первом квартале 2020 года валовые страховые выплаты выросли на 13,2% - Нацкомфинуслуг

Рост объемов выплат наблюдался почти по всем видам страхования.

Объем валовых страховых выплат/возмещений в январе-марте 2020 года составил 3,75 млрд грн, что на 13,2% больше чем за I квартал 2019 года.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), передает mind.

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Согласно сообщению ведомства, объем поступлений валовых страховых премий в I квартале текущего года составил 11,549 млрд грн, что на 13,4% меньше в сравнении с І кварталом 2019 года.

Рост объемов валовых страховых выплат в І квартале 2020 года имел место в большинстве видов страхования: в автостраховании – на 10,2%, медицинском страховании – на 18,4%, страховании от огневых рисков и рисков стихийных явлений – вдвое. Однако уменьшились валовые страховые выплаты по страхованию от несчастных случаев – на 45,6%, финансовых рисков – на 6,3%, страхование имущества – на 9,6%.

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В то же время, уменьшение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования: страхование имущества – на 43,0%, страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений – на 49,2%, страхование ответственности перед третьими лицами – на 41,1%, страхование грузов и багажа – на 39,1%, страхование финансовых рисков – на 19,3%.

По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний на начало апреля составляло 225 финучреждений, что на 40 компаний меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

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