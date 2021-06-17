Принятый в Верховной Раде в четверг, 17 июня, в первом чтении законопроект "О страховании" (№5315) оставляет страховщикам возможность работать как общество с дополнительной ответственностью, в то время как, по мнению Национального банка, критически важно установить для них единую организационно-правовую форму - только акционерные общества.
Об этом сообщил регулятор в своем официальном Telegram-канале.
"Такая организационно-правовая форма (общество с дополнительной ответственностью - УНИАН) имеет ряд недостатков по сравнению с акционерными обществами. Как для полноценного надзора, а значит - защищенности клиентов, так и для избежания регуляторного арбитража на страховом рынке в Украине критически важно установить для страховщиков единую организационно-правовую форму - только акционерные общества", - сказано в сообщении.
Читайте такжеОколо 100 страховых компаний в Украине скрывают реальных владельцев - НБУВерховная Рада в четверг, 17 июня, одобрила в первом чтении законопроект "О страховании" (№5315), который предусматривает внесение ряда изменений в действующий рынок страховых услуг для его осовременивания и усовершенствования.
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